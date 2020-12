Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les dirigeants de l'UE valident l'accord sur le budget avec Hongrie et Pologne Reuters • 10/12/2020 à 19:11









BRUXELLES, 10 décembre (Reuters) - Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne sont parvenus jeudi à un accord sur le déblocage du budget pluriannuel et du fonds de relance post-COVID de l'UE à la suite d'un compromis avec la Hongrie et la Pologne, a annoncé le président du Conseil, Charles Michel. "Accord sur (le budget) et le plan de relance. Nous pouvons maintenant commencer leur mise en oeuvre et reconstruire nos économies", a écrit Charles Michel sur Twitter. La Hongrie et la Pologne refusaient que le déblocage de ces fonds, d'un montant total de 1.800 milliards d'euros, soit lié au respect de l'état de droit. (Jan Strupczewski version française Bertrand Boucey)

