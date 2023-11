Les dirigeants de Goldman Sachs voient la courbe des bons du Trésor s'accentuer et la demande diminuer

Goldman Sachs GS.N s'attend à ce que la courbe des bons du Trésor américain se raidisse à long terme, sous l'effet de l'augmentation des dépenses budgétaires, ont déclaré des cadres supérieurs.

"Les dépenses budgétaires n'ont pas diminué, il est étrange que nous dépensions autant" alors que l'emploi est élevé, a déclaré Ashok Varadhan, coresponsable des banques et marchés mondiaux de Goldman, lors d'un podcast de l'entreprise.

"Nous n'avons pas l'impression que la discipline fiscale sera bientôt au rendez-vous (....) Il est difficile d'envisager une baisse significative des taux à long terme. C'est pourquoi notre scénario de base sur le bureau de transactions est que nous prévoyons une courbe de rendement plus normalisée, une courbe de rendement plus raide, mais vraiment plus avec des taux normalisés et plus bas à l'avant et pas beaucoup d'allégement à l'arrière"

La demande de bons du Trésor à long terme a diminué au cours des six derniers mois de la part des banques centrales, des banques régionales américaines et des fonds souverains, a déclaré Jim Esposito, qui dirige conjointement la division. ) "Toutes les grandes banques centrales sont passées de l'assouplissement quantitatif QE (à l'assouplissement quantitatif QT (à l'assouplissement quantitatif)", a-t-il déclaré. "Les banques régionales américaines ont été parmi les plus grands détenteurs de bons du Trésor américain - elles ont été prises au dépourvu dans un décalage de durée, et ont donc été beaucoup moins actives lors des récentes adjudications

Les fonds souverains, en particulier en Chine, ont été moins actifs en partie à cause des tensions géopolitiques avec les États-Unis et du ralentissement du commerce international, a déclaré M. Esposito.