Les dirigeants de Biosynex ont vendu des actions après la flambée du cours

Larry Abensur, PDG de Biosynex. ((© DR)

Le PDG Larry Abensur et ses deux associés, Thierry Paper et Thomas Lamy, ont cédé plus de 180.000 titres sur le marché, pour plus de 3 millions d'euros. Le cours de l'action Biosynex a été multiplié par plus de cinq depuis le début de la crise liée au coronavirus.

Le PDG fondateur de Biosynex, Larry Abensur, a vendu 30.189 titres entre le 8 et le 14 avril à des prix unitaires allant de 17,20 à 18,20 euros, selon les déclarations faites à l'Autorité des marchés financiers. Soit un montant global proche de 540.000 euros.

Le directeur général délégué du spécialiste des tests de diagnostic, Thierry Paper, a vendu lui aussi 122.500 actions entre le 7 et le 16 avril à des prix unitaires allant de 15,70 à 18,80 euros. Il avait déjà cédé 2.000 titres le 24 mars à 5 euros. Soit un total voisin de 2,06 millions d'euros.

Le troisième fondateur, directeur général délégué, Thomas Lamy a cédé 26.000 actions les 9 et 14 avril à 16,53 et 18,19 euros. Soit un montant global de 440.000 euros.

Au 31 décembre 2018, Larry Abensur détenait 33,35% du capital de Biosynex via le holding Ala Financière plus 2,29% en direct, et 44,93% des droits de vote. A cette date, Thierry Paper possédait 3,67% du capital via la société Axodev plus 1,65% en direct et 7,38% des droits de vote. Thomas Lamy détenait 8,28% des actions via le holding AJT Financière plus 1,60% en direct et 13,51% des DDV.

Un cours multiplié par 6,5 en onze séances

Sid Bachir chez Euroland Corporate est le seul analyste à suivre la valeur. Mais il a suspendu sa recommandation et son objectif de cours, en attendant une meilleure visibilité sur les conséquences de la crise