Les directeurs généraux du secteur technologique convoqués au Capitole pour une audition en juin, selon Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les directeurs généraux de Meta META.O , d'Alphabet GOOGL.O , de TikTok et de Snap SNAP.N ont été invités à se rendre à nouveau au Capitole pour une vaste audition de contrôle en juin, a rapporté Axios vendredi.