Les directeurs généraux de Frontier et d'Allegiant témoigneront lors d'une audition du Sénat américain sur la concurrence dans le secteur aérien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants des compagnies low-cost Allegiant Airlines ALGT.O et Frontier Airlines ULCC.O témoigneront mardi devant la sous-commission judiciaire antitrust du Sénat américain sur la concurrence entre les compagnies aériennes, ont indiqué des collaborateurs du Congrès.

Le directeur général d'Allegiant Airlines, Greg Anderson, et le directeur général de Frontier Airlines, Barry Biffle, feront partie des témoins, tout comme Sharon Pinkerton, vice-présidente principale d'Airlines for America, qui représente United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines

AAL.O , Southwest Airlines LUV.N et d'autres compagnies.