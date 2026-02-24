Les difficultés de Novo accentuent l'avance grandissante de Lilly dans le domaine des médicaments amaigrissants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Maggie Fick et Bhanvi Satija

Avec le grand rival américain Eli Lilly LLY.N qui s'envole sur les prescriptions de perte de poids et l'évaluation, la dernière chose dont Novo Nordisk

NOVOb.CO avait besoin, c'était de lui donner un coup de pouce. C'est alors que sont arrivées les dernières données d'essai pour le médicament de nouvelle génération contre l'obésité de la société danoise. Lundi, Novo a dévoilé les données de l'essai de phase avancée pour son médicament CagriSema, qui non seulement ont montré qu'il était moins performant que son rival Zepbound de Lilly, mais ont également semblé montrer que la perte de poids avec Zepbound était meilleure que ce que certaines données de Lilly avaient montré.

Les actions de Novo ont chuté de 16 %, tandis que celles de Lilly ont bondi de 5 %, les résultats de l'essai ayant suscité des doutes quant au pipeline de médicaments contre l'obésité de l'entreprise danoise et à sa capacité à regagner le terrain qu'elle a perdu ces dernières années en raison du durcissement de la concurrence sur le marché. "Ils ont littéralement mené un essai qui disait que le produit de Lilly est meilleur", a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital, ajoutant que même avec d'autres essais à venir, il serait difficile de convaincre les investisseurs après deux échecs avec CagriSema en un peu plus d'un an.

"Ils ont essayé deux fois et ils ont maintenant déçu deux fois. Alors pourquoi devrions-nous croire que ce sera différent?"

LA MAINMISE DE LILLY SUR LE MARCHÉ DES MÉDICAMENTS CONTRE L'OBÉSITÉ SE RESSERRE Le résultat décevant marque un recul dans les efforts de Novo pour lutter contre Lilly, et pourrait renforcer la domination de l'entreprise américaine sur le marché de l'obésité, dont Novo a été le pionnier avec le lancement de son injection Wegovy en 2021. Wegovy a permis à Novo de devenir la société européenne cotée en bourse ayant la plus grande valeur en 2024, mais les deux entreprises ont divergé depuis, Lilly ayant obtenu une évaluation de mille milliards de dollars, tandis que Novo a dû faire face à des avertissements sur les bénéfices, à des changements de direction et à une stagnation des ventes. L'année dernière, Novo a également perdu un appel d'offres pour l'acquisition de Metsera, une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement de l'obésité.

Le dernier essai a été conçu pour montrer que CagriSema pourrait être le prochain médicament à succès de Novo contre l'obésité, au moins aussi efficace que le tirzepatide, l'ingrédient actif de Zepbound, vendu en Europe sous le nom de Mounjaro.

Au lieu de cela, le CagriSema a permis une réduction de 23 % du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5 % pour le tirzepatide d'Eli Lilly dans le cadre de l'essai. Ces résultats étaient conformes aux données antérieures de CagriSema, mais supérieurs à ceux de certains essais de Zepbound, bien que sur des périodes plus courtes.

La direction de Novo a tenté de minimiser les données en invoquant des facteurs liés à la conception de l'essai. Le directeur général Mike Doustdar a qualifié les performances de Zepbound d'"anormales", ce que la plupart des analystes n'ont pas cru. "Les résultats des essais sont ce qu'ils sont", a déclaré un actionnaire de Novo, qui a demandé à parler sous le couvert de l'anonymat et qui a qualifié l'argument de la direction d'"excuse bidon".

Novo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la déclaration de l'investisseur.

Les analystes de la Deutsche Bank ont écrit lundi que les données signifiaient que le marché du diabète et de l'obésité était "susceptible de se regrouper autour du portefeuille de Lilly", citant sa solide gamme de produits.

Le Zepbound de Lilly a déjà un avantage clinique sur l'injection de Wegovy, bien que Novo ait marqué un point en commercialisant sa pilule amaigrissante en premier aux États-Unis. Lilly s'attend à ce que sa pilule concurrente soit approuvée aux États-Unis en avril.

LA DIRECTION DE NOVO EN CONFLIT AVEC LES ANALYSTES Les analystes de JP Morgan ont déclaré qu'il serait désormais "difficile pour Novo de déloger la part de marché de Lilly, le Zepbound étant bien implanté".

"L'essai semble soulever davantage la question de la proposition de valeur de CagriSema dans le paysage du marché de l'obésité", a ajouté Rajesh Kumar, analyste principal de HSBC pour les sciences de la vie et les soins de santé dans une note.

Lors d'un appel aux investisseurs avec Novo, l'analyste de la Deutsche Bank Emmanuel Papadakis a demandé si le CagriSema était maintenant "obsolète" en tant qu'amélioration concurrentielle du Wegovy. Le directeur général Doustdar a répondu qu'une fois approuvé, CagriSema disposerait des meilleures données d'étiquetage.

Le directeur scientifique de Novo, Martin Holst Lange, a ajouté qu'il fallait faire preuve de patience pour voir le plein potentiel du CagriSema.

Mais les dernières nouvelles aggravent les échecs antérieurs de CagriSema et placent Novo dans une situation difficile. Les résultats signifient probablement que Novo devra mener une bataille difficile pour persuader les patients d'utiliser et les médecins de prescrire CagriSema plutôt que Zepbound, "plus efficace et mieux toléré", a déclaré Barclays dans une note. Novo n'a donc que peu d'arguments à opposer à la concurrence, hormis le prix.