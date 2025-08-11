 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 704,87
-0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les développeurs de thérapies géniques chutent après la réintégration de Vinay Prasad au poste de responsable des vaccins de la FDA
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 11:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions des développeurs de thérapies géniques chutent sur le marché, après le retour de Vinay Prasad en tant que responsable des vaccins à la FDA américaine, un peu plus d'une semaine après son départ de l'agence

** Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O ont baissé de 9,2 % à 16,56 $, tandis que Capricor CAPR.O a baissé de 10,7 % à 8,1 $ ** Prasad revient à en tant que directeur du Center for Biologics Evaluation and Research, qui supervise les médicaments biologiques coûteux et complexes, y compris les vaccins et les thérapies géniques à la FDA

** Selon les analystes de Jefferies, cette nouvelle pourrait être prise avec "prudence quant à la durée du mandat de Prasad", ajoutant que sa réintégration pourrait inciter les fabricants de vaccins et les développeurs de thérapies géniques "à adopter une approche davantage fondée sur des preuves, ce qui pourrait être une arme à double tranchant à court terme"

** Un certain nombre de décisions controversées de la FDA concernant Elevidys, la thérapie génique de Sarepta pour les troubles musculaires, ont contribué au départ de Vinay Prasad à la fin du mois dernier, après quelques mois dans ses fonctions

** Jusqu'à la dernière clôture, SRPT a perdu 85 % et CAPR 34,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CAPRICOR THERAP
9,0700 USD NASDAQ +12,39%
SAREPTA
18,2300 USD NASDAQ +1,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank