Les développeurs de thérapies géniques chutent après la réintégration de Vinay Prasad au poste de responsable des vaccins de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** Les actions des développeurs de thérapies géniques chutent sur le marché, après le retour de Vinay Prasad en tant que responsable des vaccins à la FDA américaine, un peu plus d'une semaine après son départ de l'agence

** Les actions de Sarepta Therapeutics SRPT.O ont baissé de 9,2 % à 16,56 $, tandis que Capricor CAPR.O a baissé de 10,7 % à 8,1 $ ** Prasad revient à en tant que directeur du Center for Biologics Evaluation and Research, qui supervise les médicaments biologiques coûteux et complexes, y compris les vaccins et les thérapies géniques à la FDA

** Selon les analystes de Jefferies, cette nouvelle pourrait être prise avec "prudence quant à la durée du mandat de Prasad", ajoutant que sa réintégration pourrait inciter les fabricants de vaccins et les développeurs de thérapies géniques "à adopter une approche davantage fondée sur des preuves, ce qui pourrait être une arme à double tranchant à court terme"

** Un certain nombre de décisions controversées de la FDA concernant Elevidys, la thérapie génique de Sarepta pour les troubles musculaires, ont contribué au départ de Vinay Prasad à la fin du mois dernier, après quelques mois dans ses fonctions

** Jusqu'à la dernière clôture, SRPT a perdu 85 % et CAPR 34,3 % depuis le début de l'année