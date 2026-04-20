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Les développeurs de médicaments psychédéliques bondissent après que Trump a ordonné à la FDA d'accélérer les examens
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 17:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires d'analystes au paragraphe 7, de commentaires de dirigeants au paragraphe 11, de graphiques) par Kamal Choudhury

Les actions des développeurs de médicaments psychédéliques ont augmenté lundi après que le président américain Donald Trump a signé un décret ordonnant aux régulateurs de la santé d'accélérer les examens des traitements psychédéliques et a augmenté le financement fédéral pour leur recherche.

Les actions d'AtaiBeckley ATAI.O ont bondi de 28%dans les échanges du matin, tandis que Compass Pathways CMPS.O a grimpé de 37%, Enveric BioSciences ENVB.O a bondi de 140% et GH Research GHRS.O a augmenté de 24% . Definium Therapeutics

DFTX.O a gagné4 %, tandis que les actions de Cybin cotées aux États-Unis HELP.NLB HELP.O ont augmenté d'environ 5 %.

Le décret, publié samedi, exige que la Food and Drug Administration accélère l'examen des composés psychédéliquestels que l'ibogaïne, qui est étudiée pour traiter les troubles mentaux , notamment le syndrome de stress post-traumatique, la dépression et la toxicomanie.

Le décret ordonne à l'agence d'accorder des " Commissioner's National Priority Vouchers" (bons de priorité nationale du commissaire) aux médicaments psychédéliques portant la mention "thérapie révolutionnaire", ce qui pourrait réduire le délai d'examen àun ou deux mois , au lieu dessix à dix mois habituels.

M. Trump a également déclaré que le gouvernement allouerait 50 millions de dollars à la recherche fédérale sur l'ibogaïne.

Les dirigeants de l'industrie des psychédéliques ont salué cette décision, affirmant qu'un soutien fédéral plus clair pourrait contribuer à accélérer la recherche et l'utilisation clinique responsable.

Les analystes d'Oppenheimer ont qualifié cette décision d'"inflexion structurelle pour le secteur des psychédéliques aux États-Unis", tandis que l'analyste de Jefferies, Andrew Tsai, l'a qualifiée de "sceau officiel de validation de la classe (des drogues)" par l'administration

Le commissaire de la FDA, Marty Makary, a déclaré samedi que les décisions concernant ces médicaments pourraient être prises dès cet été.

L'ibogaïne est dérivée d'un arbuste originaire d'Afrique et est classée comme substance de l'annexe I aux États-Unis, ce qui signifie qu'elle n'a pas d'usage médical reconnu.

Selon Brian Abrahams, analyste chez RBC , la signature du décretconstitue "une étape importante vers la diminution du risque réglementaire dans cette classe émergente de thérapies, ce qui rassurera les investisseurs"

Tom Feegel, directeur général de Beond, un fournisseur de traitements axés sur l'ibogaïne, a déclaré que la décision de l'administration Trump marque "un point d'inflexion historique" qui met le psychédélique à l'ordre du jour national et "non comme un concept marginal."

Le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. s'est fait le champion de l'utilisation de l'ibogaïne comme traitement alternatif pour les troubles mentaux tels que la dépression.

Des législateurs des partis républicain et démocrate ont également déclaré qu'ils chercheraient à légiférer pour élargir l'accès aux thérapies psychédéliques.

Valeurs associées

ATAI BECKLEY
4,9650 USD NASDAQ +23,20%
COMPASS PATH SP ADR
9,4200 USD NASDAQ +41,44%
CYBIN
5,6900 CAD NASDAQ +3,45%
DEFINIUM
22,7850 USD NASDAQ +0,46%
ENVERIC BIOSCIE
3,8688 USD NASDAQ +112,57%
GH RSRCH
21,4800 USD NASDAQ +17,12%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/04/2026 à 17:37:54.

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