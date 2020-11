Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les deux suspects arrêtés en Suisse étaient des "amis" du tireur de Vienne Reuters • 04/11/2020 à 15:02









ZURICH, 4 novembre (Reuters) - Les deux hommes arrêtés mardi près de Zurich étaient "manifestement des amis" de l'auteur de la fusillade qui a fait quatre morts la veille à Vienne, ont annoncé mercredi les autorités suisses. Le tireur a été tué par la police autrichienne après avoir ouvert le feu lundi soir sur des bars bondés du centre-ville. Il a été identifié sous le nom de Kujtim Fejzulai, un djihadiste possédant les nationalités autrichienne et nord-macédonienne, qui avait été condamné à 22 mois de prison en avril 2019 pour avoir tenté de se rendre en Syrie. Il avait été libéré en décembre dernier. La police suisse a procédé mardi à l'arrestation de deux hommes, âgés de 18 et 24 ans, à Winterthur, ville considérée comme un foyer de radicalisation. Quatorze personnes ont par ailleurs été arrêtées en Autriche. Selon la ministre suisse de la Justice, Karin Keller-Sutter, qui s'exprimait lors d'une table ronde diffusée sur le site Internet du journal St. Galler Tagblatt, les deux suspects interpellés à Winterthur étaient "manifestement des amis" de Fejzulai, qui les a, selon elle, rencontrés en personne. "Le suspect de Vienne et les deux hommes arrêtés à Winterthur se connaissaient. Les autorités enquêtent en étroite coordination sur la nature de leurs relations", a ensuite annoncé son porte-parole, dans un courrier électronique adressé à Reuters. Les deux hommes, dont l'identité n'a pas été divulguée, font déjà l'objet de deux procédures pénales ouvertes en 2018 et 2019, selon le procureur général suisse. (John Miller, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

