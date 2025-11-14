 Aller au contenu principal
Les détails de l'accord commercial entre la Suisse et les États-Unis pourraient être dévoilés vendredi
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 11:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le président de Richemont, Johann Rupert, estime que le différend tarifaire est le fruit d'un malentendu

*

Optimiste quant à la conclusion d'un accord

*

La délégation suisse revient de Washington

(Une autre personnalité du monde des affaires suisse s'exprime sur les perspectives d'un accord) par John Revill

Les détails d'un accord potentiel entre la Suisse et les États-Unis pour réduire les droits de douane paralysants de 39% sur les exportations suisses pourraient apparaître dès vendredi, mais il faudra peut-être des mois avant qu'il ne soit signé, a déclaré le président de Richemont, Johann Rupert.

Johann Rupert, qui a rencontré le président Donald Trump à la Maison Blanche la semaine dernière dans le cadre d'une délégation d'hommes d'affaires suisses, a déclaré qu'il pensait que les droits de douane étaient le résultat d'un "malentendu" entre Washington et Berne, qui serait rapidement dissipé.

"Les Suisses et les Américains sont très semblables - indépendants, ils n'aiment pas les grands gouvernements, etc., donc je pense que ce malentendu sera dissipé cette semaine", a déclaré Rupert aux journalistes après que Richemont a publié ses derniers résultats .

"Je pense que nous en saurons plus, d'après ce que j'ai compris, nous entendrons quelque chose aujourd'hui", a déclaré Rupert.

LA SUISSE ESPÈRE QUE TRUMP RÉDUIRA LES DROITS DE DOUANE À 15 %

Le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin est rentré chez lui vendredi après s'être entretenu avec le représentant américain au commerce Jamieson Greer à Washington jeudi sur les tarifs douaniers et l'excédent commercial de la Suisse avec les États-Unis: "Nous avons clarifié pratiquement tout ."

Guy Parmelin a refusé de fournir des détails sur les discussions, mais a déclaré qu'il y aurait d'autres communications lorsque tout serait "enfin clair".

Le gouvernement n'a pas donné de nouveaux détails vendredi.

Une source suisse, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré après la réunion de jeudi qu'un accord avait effectivement été conclu. La Suisse espère que les droits de douane seront ramenés à 15 %.

Un haut fonctionnaire américain a déclaré que la réunion était "très positive", et qu'elle pourrait conduire à une réduction des droits de douane américains si Trump accepte les conditions proposées.

Certaines personnalités suisses du monde des affaires sont restées prudentes.

"Nous le croirons quand nous le verrons et il est trop tôt pour le dire", a déclaré Anthony Margot, fabricant et vendeur de gruyère. "Mais c'est une excellente nouvelle que ces négociations soient en cours".

Rupert, de Richemont, a rencontré Trump la semaine dernière pour discuter de l'impact des droits de douane, en compagnie de dirigeants de MSC, Rolex, Partners Group (PGHN.S), Mercuria et MKS.

Les médias suisses ont rapporté que cette rencontre avait contribué à dégeler les relations avec Washington , et Trump a déclaré en début de semaine qu'il travaillait sur un accord visant à réduire les droits de douane sur les marchandises en provenance de Suisse.

Rupert a déclaré qu'il pourrait s'écouler des mois avant qu'un accord ne soit signé.

"Cela dépend du président Trump, qui est un homme très occupé. Notre situation en Suisse est l'une des choses qu'il doit traiter", a-t-il déclaré.

L'industrie suisse a fait état vendredi d'une baisse de 14% des exportations vers les États-Unis au cours des trois mois précédant la fin du mois de septembre, a indiqué l'association de l'industrie technologique Swissmem, tandis que les fabricants de machines-outils ont vu leurs expéditions s'effondrer de 43%.

Une réduction potentielle des droits de douane à 15 % stabiliserait l'économie suisse, a déclaré Rupert, et empêcherait les pertes d'emploi causées par les droits de douane plus élevés.

"Nous ne sommes pas les seuls concernés", a-t-il ajouté. "C'est potentiellement dévastateur pour l'ensemble de la Suisse".

Valeurs associées

RICHEMONT (CIE FIN.)
171,650 CHF Swiss EBS Stocks +6,28%
