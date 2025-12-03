Les détaillants s'efforcent de neutraliser l'inflation et les effets des tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les détaillants tentent diverses stratégies pour contrer l'effet négatif de l'inflation et des tarifs douaniers, qu'il s'agisse de s'appuyer sur les clients les plus aisés, de la publicité avec des célébrités ou de fermer purement et simplement des magasins.

À l'approche de la saison des achats de fin d'année, ils ont connu un succès mitigé, car les consommateurs sont devenus beaucoup plus prudents, même s'ils ont ouvert leur portefeuille pour la saison des achats du "Black Friday".

Parmi les détaillants qui ont publié leurs résultats cette semaine, Dollar Tree DLTR.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, American Eagle AEO.N a prévu un trimestre de vacances optimiste, Macy's M.N a relevé ses objectifs annuels et Inditex ITX.MC , propriétaire de Zara, a dépassé les attentes en matière de ventes au quatrième trimestre. Dollar General DG.N et Kroger KR.N publieront leurs résultats trimestriels jeudi.

"Les résultats positifs inattendus sont probablement liés à deux facteurs clés: des attentes moins élevées de la part des entreprises et une plus grande résilience des consommateurs", a déclaré Jeff Derman, partenaire du groupe de vente au détail au sein de la société de conseil financier Solomon Partners.

La campagne de denim "Great Jeans" d'American Eagle avec l'actrice Sydney Sweeney fait partie d'une série de partenariats avec des célébrités qui ont aidé l'entreprise à stimuler la demande - et à faire grimper le cours de son action, qui a gagné plus de 60 % depuis le début du mois de septembre.

Les actions d'American Eagle ont augmenté de 15 % mercredi après que la société a relevé ses prévisions de ventes annuelles comparables après la fermeture des marchés mardi.

Les résultats montrent également que les consommateurs sont fidèles à des marques spécifiques et recherchent les bonnes affaires, a déclaré Jay Woods, stratège en chef de Freedom Capital Markets.

Dollar Tree, basé à Chesapeake, en Virginie, a attiré plus de clients de différentes catégories de revenus en élargissant sa gamme de produits. Elle a également battu les estimations de bénéfices .

"Le consommateur bas de gamme a été rejoint par le consommateur haut de gamme à la recherche de bonnes affaires, qui est devenu plus économe et a revu à la baisse ses habitudes d'achat", a déclaré M. Woods.

Pendant ce temps, l'opérateur de grands magasins Macy's, qui subit un redressement depuis des mois, a surpris les investisseurs en réalisant un bénéfice mercredi, mais a tout de même mis en garde contre un consommateur plus exigeant en raison des pressions inflationnistes. Les prévisions de bénéfices pour le trimestre des fêtes de fin d'année ont été inférieures aux attentes, ce qui a entraîné une baisse d'environ 1 % de l'action.

"Les consommateurs font preuve de plus de discernement quant à la manière dont ils dépensent leur argent et à l'endroit où ils le dépensent", a déclaré Tony Spring, directeur général de Macy's, lors d'une conférence de presse après la publication des résultats.

La période cruciale des cinq jours d'achats de Thanksgiving a vu une augmentation des dépenses en ligne, principalement de la part des acheteurs les plus aisés. Toutefois, des signes sous-jacents de fragilité économique indiquent qu'un recul des dépenses pourrait se profiler.

"Il y a eu des baisses importantes dans les dépenses de divertissement, les grands magasins, le mobilier, les compagnies aériennes et l'électronique. Les points positifs ont été les transports en commun, les services de restauration et la vente au détail en ligne", selon Aditya Bhave, économiste chez BofA U.S.

Pendant la Cyber Week, les acheteurs de Target TGT.N et Walmart WMT.N ont réduit leurs achats impulsifs, tandis que les consommateurs ont été plus nombreux que jamais à recourir à des emprunts à court terme auprès de fournisseurs qui achètent maintenant et paient plus tard, selon les données d'Adobe.

Selon une analyse de BofA, le total des dépenses par carte par ménage n'a augmenté que de 0,2 % au cours de la semaine se terminant le 29 novembre, par rapport à la semaine se terminant le jour suivant le vendredi noir en 2024.

En Europe, la demande des consommateurs a été tiède, les acheteurs délaissant la mode des grandes surfaces au profit de plates-formes en ligne bon marché telles que Shein.

Inditex, l'un des fleurons de la mode rapide mondiale, a dépassé les attentes des analystes pour le début de son quatrième trimestre, une période qui comprend le week-end crucial du Black Friday. L'entreprise a annoncé une croissance des ventes de 10,6 % en novembre, corrigée des effets de change.

Inditex - qui possède également Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear et Stradivarius - a fermé de petits magasins et ouvert de nouveaux magasins phares plus grands qui génèrent des revenus plus élevés.

"La question sera de savoir si le consommateur recule plus que prévu d'ici au 25 décembre. Ont-ils dépensé tout ce qu'ils pouvaient dépenser pour les soldes et se sont-ils abstenus d'acheter des articles à prix plein d'ici Noël?", a déclaré Bruce Winder, analyste indépendant spécialisé dans le commerce de détail.