Les détaillants de meubles Wayfair, RH, Williams-Sonoma augmentent après que Trump a reporté la hausse des droits de douane

2 janvier - ** Les détaillants de meubles exposés aux importations aux États-Unis ont vu leurs actions augmenter avant le marché après que le président Donald Trump a signé une proclamation tard le mercredi pour retarder les augmentations des tarifs douaniers ** Selon une fiche d'information de la Maison Blanche , les tarifs douaniers plus élevés sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos qui devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2026 seront maintenant reportés d'une année supplémentaire

** Les actions du distributeur de meubles en ligne Wayfair

W.N , qui dépend fortement des importations en provenance de Chine et du Vietnam, ont augmenté de 3 % à 103,41 $ avant la cloche

** Les actions du propriétaire de Pottery Barn, Williams-Sonoma WSM.N , en hausse de 1,4 % à 181,14 $ et les actions du distributeur de meubles de luxe RH RH.N bondissent de 5 % à 188,15 $ avant le marché ** En vertu d'une proclamation de septembre , Trump avait initialement ordonné que les droits de douane sur "certains produits en bois rembourrés" passent de 25% à 30%, tandis que les droits de douane sur les armoires de cuisine et les vanités passeraient de 25% à 50%

** En 2025, W a gagné ~127%, tandis que WSM a chuté de ~4% et RH a perdu 54%