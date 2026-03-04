Les détaillants américains s'efforcent de s'adapter à l'évolution des droits de douane alors que la prudence des consommateurs persiste

Les détaillants américains commencent à réévaluer prudemment leurs stratégies alors que le paysage tarifaire change à nouveau, injectant une nouvelle incertitude dans les modèles de dépenses de consommation pour l'année.

La dernière série de commentaires sur les bénéfices des détaillants a montré que les chaînes, de Best Buy BBY.N à Target TGT.N en passant par Abercrombie & Fitch ANF.N , sont toujours aux prises avec des droits de douane changeants après que le président Donald Trump a augmenté le prélèvement temporaire sur les importations de 10 % à 15 % - le maximum autorisé - après que la Cour suprême a annulé les droits de douane d'urgence du gouvernement.

"Le problème principal n'est pas l'augmentation des droits de douane, mais le choc des politiques. Les détaillants peuvent s'attendre à un environnement difficile, mais ils ne peuvent pas s'adapter à des règles qui changent d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre", a déclaré Zak Stambor, analyste chez eMarketer.

Abercrombie & Fitch a été le seul distributeur jusqu'à présent à intégrer explicitement le taux tarifaire révisé de 15 % dans ses prévisions annuelles, en supposant un impact tarifaire de 70 points de base - soit environ 40 millions de dollars sur la base de ventes de 5,27 milliards de dollars en 2025 - sans tenir compte des remboursements potentiels des droits annulés.

Au début de l'année, Abercrombie avait estimé à environ 90 millions de dollars le coût des droits de douane pour 2025, soit un impact de 170 points de base.

De son côté, le principal distributeur américain de produits électroniques Best Buy, qui importe beaucoup de Chine, a déclaré mardi que la récente décision de la Cour suprême avait ouvert la voie à une baisse des droits de douane temporaires, bien que l'entreprise n'ait pas encore modélisé d'impact majeur dans ses perspectives.

L'incertitude de la politique américaine a continué à se répercuter au niveau mondial également, avec le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE , qui fait partie des entreprises confrontées à des droits de douane élevés sur les importations en provenance du Vietnam et d'autres pays, notant que les prélèvements américains et la faiblesse du dollar réduiront ensemble les bénéfices de 2026 de 400 millions d'euros (465,48 millions de dollars).

HAUSSES DE PRIX: LE DERNIER RECOURS

Les dirigeants de Best Buy ont noté qu'il y avait encore "beaucoup d'éléments en mouvement" et ont déclaré que l'entreprise négociait avec les fournisseurs, diversifiait ses sources d'approvisionnement pour gérer la volatilité, tout en considérant les hausses de prix comme un dernier recours.

Les dirigeants de Target ont abondé dans le même sens.

"Le prix est le tout dernier levier que nous voulons actionner, car nous savons que le prix est important pour les consommateurs qui ont un budget. C'est l'état d'esprit que nous adopterons quelle que soit l'évolution des variables cette année", a déclaré Michael Fiddelke, directeur général de Target, mardi.

Le mois dernier, Walmart, l'entreprise phare du commerce de détail, a publié des prévisions annuelles prudentes, affirmant que les consommateurs américains continuaient à faire des choix dans leurs dépenses.

"Bien que l'incertitude concernant les droits de douane reste élevée, il ne s'agit pas d'un nouveau territoire pour l'industrie. En fait, le paysage tarifaire semble plus gérable aujourd'hui qu'il ne l'était pendant la majeure partie de l'année 2025", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research.

"La priorité est maintenant d'offrir plus de valeur à un consommateur encore tendu, tout en protégeant les marges du mieux possible."

LES DÉPENSES RESTENT PRUDENTES

L'année dernière, les entreprises tournées vers le consommateur ont lutté pour s'adapter à l'environnement tarifaire volatile, enregistrant des millions de dollars de coûts. Les entreprises mondiales ont prévu un impact financier combiné de 21,0 à 22,9 milliards de dollars pour 2025 et de près de 15 milliards de dollars pour 2026, selon une analyse de Reuters des déclarations des entreprises, des dépôts réglementaires et des appels de résultats entre le 16 juillet et le 30 septembre.

Cette année, la baisse des droits de douane et des taux d'imposition aux États-Unis devrait stimuler les dépenses après des mois de prudence de la part des consommateurs, mais l'escalade du conflit au Moyen-Orient a suscité de nouvelles inquiétudes.

Abercrombie, qui exploite environ 17 de ses magasins dans les Émirats arabes unis et au Koweït, a mis en garde contre une "légère baisse des ventes" due au conflit .

"(Le conflit) crée un risque de problèmes d'expédition et d'augmentation des coûts de transport. La hausse des prix de l'essence augmente également les coûts et pourrait faire baisser les dépenses de consommation", a déclaré David Swartz, analyste principal des actions chez Morningstar.

(1 $ = 0,8593 euro)