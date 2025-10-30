Les détaillants américains réduisent les prix des bonbons Hershey pour stimuler les ventes d'Halloween

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jessica DiNapoli

Les détaillants américains offrent plus de réductions sur les produits Hershey HSY.N avant sa plus grande fête, Halloween, selon des données, alors que le fabricant de bonbons a augmenté ses prix en raison de la hausse des coûts due aux tarifs douaniens et à l'inflation du cacao .

Ces remises interviennent alors que les ventes globales de bonbons au chocolat par unité sont restées stables au cours des 12 semaines qui se sont achevées le 5 octobre, mais que les prix ont augmenté de 8 %, selon Circana, une société d'études de marché.

Les hausses de prix ont incité certains consommateurs à réduire leurs dépenses, obligeant les confiseurs tels que leur rival Mondelez MDLZ.O , qui fabrique les Sour Patch Kids, un autre bonbon populaire pour Halloween, et les détaillants à se tourner vers les rabais.

L'inflation du cacao a diminué ces derniers mois, mais les fabricants continuent de répercuter les coûts sur les consommateurs.

Halloween et les occasions saisonnières comme Pâques et la Saint-Valentin sont particulièrement importantes pour Hershey, Mondelez et la société privée Mars, car les consommateurs prévoient un budget pour les friandises des fêtes.

"C'est une question de survie pour nos activités saisonnières", a déclaré Chantal Butler, présidente de la division confiserie pour l'Amérique du Nord.

Hershey, qui doit publier ses résultats jeudi, fait partie des 31 fabricants de produits alimentaires suivis par la banque d'investissement Jefferies qui ont connu la plus forte augmentation du volume de marchandises vendues avec un rabais au cours des quatre semaines se terminant le 4 octobre, selon une note de recherche citant les données de Nielsen.

Hershey n'a pas répondu à une demande de commentaire.

"Les gens adorent dépenser pendant les fêtes", a déclaré Katie Thomas, directrice du Kearney Consumer Institute, un groupe de réflexion interne à la société de conseil. "Mais pour l'instant, ils veulent en avoir pour leur argent et attendent les promotions. Ils ne renonceront pas aux vacances"

Thomas a ajouté que les consommateurs, également préoccupés par la fermeture prolongée du gouvernement américain, sont de plus en plus attentifs à la taille des articles qu'ils achètent, car les entreprises réduisent les emballages pour tenter de maintenir les prix stables, une tactique connue sous le nom de "shrinkflation".

"Ce n'est pas seulement le prix, c'est aussi la valeur", a-t-elle déclaré. "Non seulement je ne veux pas payer 30 dollars (pour un sac de bonbons), mais je ne veux pas payer 30 dollars pour de très petits morceaux de bonbons

Le fournisseur de données Datasembly a indiqué que les réductions pour Halloween commençaient plus tôt, étaient plus importantes et concernaient davantage d'articles. Début octobre, plus de la moitié des bonbons Hershey avaient été mis en vente par une grande surface, a indiqué Datasembly, qui a refusé de citer le nom du distributeur.

Mardi, le directeur général de Mondelez, Dirk Van de Put, a averti que certaines promotions proposées par le fabricant de biscuits Oreo au cours des derniers mois n'ont pas fonctionné, citant le fait que les consommateurs sont "très préoccupés en général par l'économie"