Les détaillants américains en hausse après que la Deutsche Bank a repris sa couverture avec la note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de certains détaillants alimentaires américains augmentent après que le courtier Deutsche Bank ait repris sa couverture avec la note "achat"

**La chaîne de magasins à adhésion obligatoire COST.O en hausse de ~5,5% après que les actions aient augmenté de 2,3% la nuit dernière suite à son rapport sur les ventes de décembre ** Les résultats de Costco ont indiqué une croissance régulière des ventes comparables en décembre, a déclaré l'analyste Michael Lasser d'UBS ** Les actions du distributeur à grande surface Target TGT.N augmentent de 3%

** Les actions de l'épicier américain Kroger KR.N augmentent de ~2%, tandis que les actions d'Albertsons ACI.N augmentent de ~3%

** Les analystes de la Deutsche Bank s'attendent à une autre année mitigée en 2026, caractérisée par la désinflation alimentaire, la réduction des prestations SNAP et Medicaid et des vents porteurs potentiellement soutenus par le GLP-1 ** Les remboursements d'impôts devraient profiter principalement aux consommateurs à revenu faible ou moyen, tandis que les ménages aisés pourraient bénéficier d'une augmentation des déductions d'impôts locaux et d'État

** En 2025, COST a perdu ~6% et TGT a chuté de ~28%, tandis que KR a augmenté de 2,2%