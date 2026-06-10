Les députés ukrainiens adoptent des modifications budgétaires prévoyant des dépenses de défense record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte à partir du paragraphe 3)

Les législateurs ukrainiens ont approuvé mercredi des modifications au budget 2026, ouvrant la voie à des dépenses de défense record alors que le pays intensifie ses frappes en profondeur sur le territoire russe tout en remportant quelques succès lors de petites contre-attaques sur la ligne de front.

Le budget actualisé prévoit 1 560 milliards de hryvnias supplémentaires (34,7 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) pour la défense et la sécurité.

Le projet de loi a été adopté par 242 députés, alors que 226 voix étaient nécessaires pour obtenir la majorité.

Cette augmentation du financement a été rendue possible après le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros de l'Union européenne garanti par des actifs russes gelés.

Ce prêt donnera un coup de pouce bien nécessaire aux finances de l'Ukraine, avec 3,2 milliards d'euros qui devraient être distribués ce mois-ci, mais Kyiv dépend toujours d'autres aides internationales pour couvrir ses besoins budgétaires et financer la guerre.

Les dépenses globales de défense de l'Ukraine devraient atteindre un niveau record de 4 370 milliards de hryvnias (97,2 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) cette année, contre une prévision initiale de 64 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). Les dépenses de défense s'élevaient l'année dernière à environ 61,4 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros).

Mardi, les députés ont également adopté une loi instaurant une taxe sur les revenus générés par les plateformes en ligne, notamment Uber UBER.N , Uklon ou Bolt. Ce projet de loi fait partie des exigences du Fonds monétaire international (IMF), le principal bailleur de fonds de l'Ukraine faisant pression pour un élargissement de l'assiette fiscale afin de soutenir l'économie du pays ravagée par la guerre.

Certaines des autres conditions requises pour débloquer la prochaine tranche du FMI destinée à Kyiv, notamment une taxe sur les colis et une taxe pour les petites entreprises, ont été contestées par les législateurs ces derniers mois.