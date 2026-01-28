Les dépenses publicitaires de Novo pour Wegovy et Ozempic aux États-Unis doublent celles de son rival Eli Lilly, selon les données disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Harshita Mary Varghese et Patrick Wingrove

Novo Nordisk NOVOb.CO a dépensé près de 500 millions de dollars en publicité aux États-Unis pour ses médicaments GLP-1 Wegovy et Ozempic au cours des neuf premiers mois de 2025, soit plus du double de ce qu'Eli Lilly LLY.N a déboursé pour ses médicaments rivaux, alors que le fabricant de médicaments danois se bat pour gagner des parts de marché, selon des données consultées par Reuters.

Les données de la société de suivi publicitaire MediaRadar, qui n'ont pas été publiées précédemment, montrent que Novo a dépensé environ 316 millions de dollars pour la publicité de son médicament amaigrissant Wegovy aux États-Unis et 169 millions de dollars pour le médicament contre le diabète Ozempic de janvier à septembre de l'année dernière. Cela représente une augmentation de 54 % et de 44 %, respectivement, par rapport à la même période en 2024.

Eli Lilly, leader du marché basé à Indianapolis, a dépensé environ 131 millions de dollars pour la publicité du traitement de l'obésité Zepbound au cours de la même période, contre 2 millions de dollars en 2024. Il a dépensé 83 millions de dollars pour promouvoir le médicament contre le diabète Mounjaro.

Au total, Novo a dépensé environ 487 millions de dollars et Lilly environ 214 millions de dollars pour la publicité de ces médicaments aux États-Unis. Les entreprises ont refusé de commenter leurs budgets publicitaires.

On ne sait pas combien Novo prévoit de dépenser pour la publicité de sa nouvelle version en pilule de Wegovy.

David Moore, vice-président exécutif des opérations américaines de Novo, a déclaré que l'entreprise prévoyait de faire de la publicité pour la pilule immédiatement et de promouvoir les ventes par le biais de ses canaux de paiement direct aux consommateurs.

La couverture d'assurance aux États-Unis est inégale pour ces médicaments, ce qui incite de nombreuses personnes à les payer de leur poche.

LE BLITZ PUBLICITAIRE REFLÈTE L'ABONDANCE DE L'OFFRE

Les États-Unis ont la particularité d'autoriser la publicité directe auprès des consommateurs pour les médicaments délivrés sur ordonnance, un système qui a été critiqué parce qu'il fait grimper des coûts médicaux déjà élevés aux États-Unis.

AbbVie ABBV.N , par exemple, a dépensé plus de 850 millions de dollars en publicité pour les médicaments contre l'arthrite Skyrizi et Rinvoq au cours des neuf premiers mois de 2025. AbbVie a refusé de commenter.

Le président américain Donald Trump et le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. ont tenté de décourager les fabricants de médicaments de faire de la publicité avec de nouvelles règles de divulgation.

Le blitz publicitaire de l'année dernière reflète un changement dans la disponibilité des médicaments qui ont fait l'objet d'une pénurie pendant une grande partie de l'année 2024, les entreprises n'étant pas en mesure de répondre à une demande sans précédent.

Pendant la pénurie, Novo a interrompu ses publicités et puis les a intensifiées en 2025 à mesure que l'offre augmentait, a déclaré M. Moore.

Par ailleurs, les données publiées par Lilly à la fin de l'année 2024 ont montré que les patients prenant Zepbound ont perdu 47 % de poids en plus que ceux qui ont reçu Wegovy dans le cadre d'un vaste essai comparatif.

"Lorsqu'il s'agit de perte de poids, Lilly a l'avantage avec Zepbound, c'est pourquoi Novo cherche probablement à compenser cela par des investissements publicitaires plus importants", Rajiv Leventhal, analyste principal pour la santé numérique à la société d'études de marché Emarketer.

Un porte-parole de Lilly a déclaré que l'entreprise s'engageait à fournir des informations sur plusieurs canaux afin de garantir que les consommateurs reçoivent des informations précises et opportunes sur ses médicaments.

Les prescriptions américaines de Zepbound ont dépassé celles de Wegovy l'année dernière, donnant au fabricant américain de médicaments environ 60 % du marché des médicaments contre l'obésité pour 2025, selon les données d'IQVIA partagées par un analyste de Wall Street. IQVIA n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Novo et Lilly ont également dû faire face à des sociétés de télésanté qui vendaient des copies composées de leurs médicaments. Elles ont pu vendre librement leurs copies lorsque les versions de marque étaient en pénurie, mais se sont depuis tournées vers la vente de doses personnalisées qui diffèrent de celles proposées par les sociétés pharmaceutiques en termes de taille de la dose et de régime.

Rae McMahan, premier vice-président des solutions pour les payeurs chez Prescryptive, qui aide les patients à trouver les prix les plus bas pour les médicaments dans les pharmacies, a déclaré que la publicité a des limites pour guider les décisions de traitement pour les médicaments GLP-1.

"Il s'agit toujours d'une conversation qui doit avoir lieu entre le patient et son médecin", a déclaré M. McMahan.