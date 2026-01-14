 Aller au contenu principal
Les dépenses de santé aux États-Unis dépassent les 5 000 milliards de dollars en 2024
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 22:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amina Niasse

Les dépenses de santé aux États-Unis ont augmenté de 7,2% pour atteindre 5 300 milliards de dollars en 2024, contre 4 900 milliards de dollars en 2023, en raison de l'augmentation des inscriptions à l'assurance maladie et d'un bond dans l'utilisation des services médicaux, en particulier dans les régimes d'assurance maladie privés, ont déclaré mercredi les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) des États-Unis.

Les dépenses de santé ont représenté 18 % du produit intérieur brut des États-Unis en 2024, contre 17,7 % en 2023, soit une croissance supérieure à celle de l'économie américaine. L'agence supervise les plans Medicare pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées, et Medicaid pour les Américains à faible revenu.

Les dépenses liées à l'administration du gouvernement, y compris les services impliquant Medicaid et Medicare, ont connu la plus forte augmentation, progressant de 14,7 % en 2024, contre 7,8 % l'année précédente.

L'agence a déclaré que les changements dans la couverture de Medicaid après l'expiration des politiques de l'ère COVID ont largement contribué à l'augmentation des coûts administratifs, les coûts de l'administration gouvernementale de Medicaid augmentant à eux seuls de 19,8 % en 2024, après une hausse de 9,2 % en 2023.

Les dépenses pour les services fournis par des professionnels non médicaux ou dentaires et les soins à domicile ont suivi, avec des augmentations de 10,8 % et 10,2 %, respectivement.

Selon la CMS, la tarification hospitalière a également contribué à l'augmentation des dépenses en 2024, avec une hausse de 3,4 %, soit le taux le plus élevé depuis 2007. Les dépenses pour les services de soins hospitaliers ont totalisé 1,6 billion de dollars, augmentant de 8,9%, une décélération de la croissance par rapport à 10,6% en 2023.

Les inscriptions à l'Affordable Care Act en 2024 ont augmenté de plus de 30 % pour atteindre 21,1 millions de personnes, contre 16,2 millions en 2023. Le nombre total d'inscriptions à l'assurance maladie privée, qui comprend les plans Obamacare, a augmenté de 3,5 % en 2024 pour atteindre 214,3 millions de personnes couvertes, contre 207 millions en 2023.

Une période d'inscription spéciale en 2024 qui a permis aux personnes qui avaient été exclues de Medicaid de s'inscrire aux plans de l'ACA a également contribué à l'augmentation des inscriptions à l'Obamacare, a déclaré l'agence.

