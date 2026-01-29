Les dépenses d'investissement de Microsoft augmentent, le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée n'impressionne pas, les actions chutent après les heures de bureau

Les actions de Microsoft chutent de plus de 6 % dans les échanges après bourse

La croissance du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée dépasse de peu les attentes

Google Gemini et d'autres offres d'intelligence artificielle menacent les parts de marché

(Ajoute des détails de la conférence de presse sur les résultats, des graphiques)

Microsoft a déclaré mercredi avoir consacré un montant record à l'intelligence artificielle au cours du dernier trimestre et avoir enregistré un ralentissement de la croissance de l'informatique dématérialisée, ce qui a inquiété les investisseurs qui s'attendaient à des retombées importantes de ces dépenses et de son méga-accord avec OpenAI. Les actions de Microsoft MSFT.O ont chuté de 6,5 % après la publication des résultats financiers du deuxième trimestre fiscal. Le partenariat stratégique du géant technologique avec OpenAI, qui prévoit de dépenser au moins 281 milliards de dollars avec Microsoft, était autrefois considéré par les investisseurs comme son principal avantage concurrentiel dans la course à l'intelligence artificielle. Mais ce partenariat s'est transformé en un possible inconvénient pour l'entreprise de Redmond, Washington, alors que Gemini de Google progresse dans la conquête d'importants clients tels qu'Apple.

Lors d'une conférence téléphonique avec des analystes, les dirigeants de Microsoft ont tenté de persuader Wall Street d'évaluer son succès dans le domaine de l'intelligence artificielle en examinant non seulement les ventes de services d'informatique dématérialisée, mais aussi son activité croissante de vente de ses propres assistants d'intelligence artificielle. Pour la première fois, l'entreprise a divulgué des données de base sur l'utilisation de son assistant Copilot par les entreprises.

Mais malgré l'insistance du directeur général de Microsoft, Satya Nadella, sur le fait que l'IA n'en est qu'à ses débuts, l'entreprise a dépensé plus de 200 milliards de dollars dans cette technologie depuis le début de son exercice fiscal 2024, et la patience des investisseurs s'amenuise.

"Un grand problème évident est que les revenus sont en hausse de 17 % et que le coût des revenus est en hausse de 19 %. S'il s'agit d'une nouvelle tendance à long terme, c'est l'une de mes préoccupations", a déclaré Eric Clark, gestionnaire de portefeuille de l'ETF LOGO, qui détient des actions Microsoft.

Le géant de la technologie a déclaré que le chiffre d'affaires de sa division Azure Cloud a augmenté de 39 % au cours de la période octobre-décembre, son deuxième trimestre fiscal. Ce chiffre a dépassé de peu l'estimation consensuelle de 38,8 %, selon Visible Alpha.

L'AVANTAGE DU PIONNIER

Le fabricant de Windows a longtemps bénéficié d'un avantage de premier plan dans la course à l'IA de Big Tech grâce à son pari précoce sur OpenAI, dont la technologie alimente la plupart de ses offres, y compris M365 Copilot. Microsoft détient une participation de 27 % dans le fabricant de ChatGPT, dont l'effort de recapitalisation l'année dernière a contribué à augmenter les bénéfices globaux de Microsoft après un changement dans la manière de comptabilisersa participation.

Mais l'accueil favorable réservé au dernier modèle Gemini de Google et le lancement d'agents autonomes tels que Claude Cowork d'Anthropic ont fait peser des risques à la fois sur les activités de Microsoft dans le domaine de l'IA et sur les offres de logiciels qui ont longtemps été au cœur de l'activité de l'entreprise.

Pour le troisième trimestre fiscal en cours, Microsoft prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'Azure de 37 % à 38 %, contre 36,41 % estimés par les analystes, selon les données de Visible Alpha. L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires global de 81,2 milliards de dollars, ce qui correspond aux estimations des analystes (81,19 milliards de dollars), selon les données de LSEG. La directrice financière Amy Hood a déclaré que les dépenses d'investissement seraient légèrement inférieures à celles du trimestre précédent, mais a fait remarquer qu'au fil du temps, le coût croissant des puces mémoire commencerait à peser sur les marges de Microsoft dans le domaine de l'informatique dématérialisée.

DIVULGATION DU NOMBRE D'UTILISATEURS DU COPILOTE M365

Le directeur général Nadella a révélé pour la première fois que Microsoft compte désormais 15 millions d'utilisateurs annuels de M365 Copilot, l'assistant d'intelligence artificielle à 30 dollars par mois qui est la principale offre de Microsoft pour les utilisateurs professionnels. Ce chiffre ne tient pas compte de l'utilisation des fonctions de chat plus limitées de Microsoft sans licence pour le logiciel. Nadella a fait valoir qu'une part importante des dépenses d'investissement de Microsoft est destinée à soutenir ses propres produits, qui ont toujours été rentables à long terme.

"Nous voulons être en mesure d'allouer notre capacité, alors que nous sommes soumis à des contraintes d'approvisionnement, de manière à construire le meilleur portefeuille (lifetime value) ", a déclaré Nadella lors de la conférence téléphonique.

La concurrence a pesé sur l'action de Microsoft, car les investisseurs doutent toujours que la Big Tech soit suffisamment rentable pour compenser les dépenses consacrées à l'IA. Collectivement, Microsoft, Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O devraient dépenser plus de 500 milliards de dollars en IA cette année.

Au cours du trimestre écoulé, les dépenses d'investissement de Microsoft se sont élevées à 37,5 milliards de dollars, soit un bond de près de 66 % par rapport à l'année dernière, les deux tiers de ces dépenses étant consacrés aux puces informatiques. Ce chiffre est supérieur aux estimations du marché, qui étaient de 34,31 milliards de dollars, selon Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 17 % pour atteindre 81,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 80,27 milliards de dollars, d'après les estimations compilées par LSEG.

Microsoft a déclaré que le carnet de commandes de son activité "cloud" avait plus que doublé pour atteindre 625 milliards de dollars. Ce chiffre est supérieur aux 523 milliards de dollars déclarés par son rival Oracle ORCL.N en décembre.

Mais environ 45 % de l'obligation de performance restante de Microsoft provenait uniquement d'OpenAI, soulignant sa dépendance à l'égard de la startup, qui s'est engagée à dépenser environ 1,4 mille milliards de dollars dans l'ensemble de l'IA, avec peu de détails sur la manière dont elle prévoit de financer les dépenses.

Microsoft a déclaré qu'en excluant OpenAI, son carnet de commandes pour le cloud a augmenté de 28 %, même en tenant compte d'un accord de 30 milliards de dollars avec Anthropic, le créateur de Claude. La restructuration majeure d'OpenAI fin octobre a donné à Microsoft cette participation. Bien que cette restructuration comprenne l'engagement d'OpenAI d'acheter pour 250 milliards de dollars de services Azure, elle a également permis au créateur de ChatGPT de conclure des accords avec d'autres entreprises qui pourraient réduire sa dépendance à l'égard de Microsoft.