Les démocrates de la Chambre des représentants ouvrent une enquête sur les investigations de la FCC sur les médias sous Trump

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaire du porte-parole de Carr, plus de détails dans les paragraphes 4 à 12) par David Shepardson

Trois démocrates du Congrès ont demandé lundi des documents au président de la Commission fédérale des communications dans le cadre d'une enquête sur ce qu'ils ont qualifié de "simulacre" d'enquêtes sur des médias, notamment CBS, NBC et ABC, lancées par l'agence sous la présidence de Donald Trump pour tenter d'intimider les médias d'information.

L'enquête a été annoncée par Frank Pallone, Doris Matsui et Yvette Clarke, membres de la Chambre des représentants, qui ont demandé au président de la FCC, Brendan Carr, de remettre des documents relatifs à des voyages avec M. Trump et à la résidence du président républicain en Floride, et de répondre à d'autres questions. M. Pallone est le premier démocrate de la commission de l'énergie et du commerce de la Chambre des représentants, tandis que Matsui et Clarke sont les démocrates les plus importants de deux de ses sous-commissions. Dans une lettre adressée à M. Carr, ils l'accusent d'avoir lancé des enquêtes sur des médias peu appréciés par M. Trump et son conseiller milliardaire Elon Musk , dans le but de "cibler et d'intimider les organes de presse"

"Vous avez armé l'agence contre les organes de presse", écrivent les trois démocrates. "Votre poursuite de ces actions est clairement destinée à punir et à accabler les radiodiffuseurs et les autres entreprises de médias en leur infligeant un préjudice de réputation incalculable et des coûts excessifs pour se défendre."

Un porte-parole de M. Carr, nommé président par M. Trump, a déclaré que sous l'administration du président démocrate Joe Biden, "les démocrates ont à plusieurs reprises utilisé comme arme les lois et les processus de communication de notre pays, y compris les propres règles de la FCC" Le porte-parole a ajouté que M. Carr "rétablissait l'engagement de la FCC en faveur de l'équité fondamentale et d'un traitement équitable pour tous" La semaine dernière, M. Carr a déclaré qu'il ouvrait une enquête sur les pratiques de Walt Disney DIS.N et de son unité ABC en matière de diversité, estimant qu'elles pourraient enfreindre la réglementation américaine sur l'égalité des chances en matière d'emploi. Les conservateurs ont fait valoir que les pratiques en matière de diversité sur le lieu de travail étaient discriminatoires à l'égard des groupes majoritaires, y compris les Blancs. M. Carr a envoyé des lettres à Comcast CCZ.N , qui possède NBC, et à Verizon VZ.N pour annoncer des enquêtes similaires sur les pratiques en matière de diversité. Quelques jours après l'entrée en fonction de M. Carr, la FCC a rétabli une plainte concernant une interview de Kamala Harris, alors vice-présidente, dans l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS La plainte avait été précédemment examinée et rejetée par la FCC.

M. Trump a intenté un procès à CBS pour 20 milliards de dollars, affirmant que l'émission "60 Minutes" a édité l'interview de manière trompeuse afin d'interférer dans l'élection présidentielle de novembre, au cours de laquelle il a battu Mme Harris, la candidate démocrate.

Les trois législateurs ont déclaré que les actions de M. Carr constituaient "une tentative évidente de créer un levier supplémentaire dans les négociations de règlement de M. Trump et d'encourager le paiement d'une action en justice fictive en échange de résultats réglementaires favorables"

CBS, qui appartient à Paramount Global PARA.O , a demandé la semaine dernière à la FCC de rejeter la plainte "sans délai", mais M. Carr a rejeté cette idée. Paramount cherche actuellement à obtenir l'approbation de la FCC pour une fusion de 8,4 milliards de dollars avec Skydance Media.

En janvier, M. Carr a également rétabli les plaintes relatives à la façon dont ABC News a animé un débat télévisé entre M. Biden et M. Trump en juin 2024. M. Biden s'est ensuite retiré de la course et a été remplacé par M. Harris. M. Carr a également rétabli les plaintes déposées contre la chaîne NBC de Comcast pour avoir permis à Mme Harris de participer à l'émission "Saturday Night Live" de la chaîne peu avant l'élection.