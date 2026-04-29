Les démocrates de la Chambre des représentants exhortent Trump à maintenir l'interdiction américaine sur les voitures chinoises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine; paragraphe 7) par David Shepardson

Plus de 70 démocrates de la Chambre des représentants des États-Unis ont exhorté mardi le président Donald Trump à ne pas autoriser les constructeurs automobiles chinois à fabriquer ou à vendre des voitures aux États-Unis.

Les législateurs, menés par les représentants Debbie Dingell et Ro Khanna, ont exhorté Trump à maintenir une interdiction qui bénéficie du soutien massif des constructeurs automobiles américains et étrangers ainsi que d'autres groupes du secteur automobile.

Trois sénateurs démocrates ont lancé une initiative similaire ce mois-ci, en amont du sommet prévu entre Trump et le président chinois Xi Jinping en mai.

"Nous ne devons pas céder l'industrie automobile américaine à un concurrent stratégique déterminé à dominer le monde", ont déclaré les législateurs dans une lettre.

"Nous vous exhortons à prendre des mesures claires et décisives pour garantir que les constructeurs automobiles chinois ne soient pas autorisés à pénétrer le marché des États-Unis à quelque titre que ce soit."

L'administration Biden a imposé en janvier 2025 une réglementation radicale qui interdit de facto aux constructeurs automobiles chinois de vendre des véhicules de tourisme aux États-Unis, invoquant des préoccupations de sécurité nationale liées à la capacité de ces véhicules à collecter des données sensibles sur leurs propriétaires américains.

Les voitures chinoises sont également soumises à des droits de douane élevés, mais les consommateurs américains s’intéressent de plus en plus à ces véhicules, comme le montrent des enquêtes récentes.

Dans un communiqué, l’ambassade de Chine à Washington a exhorté les États-Unis à "cesser d’étendre à outrance le concept de sécurité nationale, à mettre fin aux mesures discriminatoires et d’exclusion et à offrir un environnement commercial équitable, transparent et non discriminatoire".

La Maison Blanche a répondu: "Si l'administration s'efforce en permanence d'attirer davantage d'investissements pour la renaissance industrielle de l'Amérique, toute idée selon laquelle nous compromettrions notre sécurité nationale pour y parvenir est sans fondement et fausse."

En janvier, Trump a déclaré qu’il était ouvert à l’idée que des constructeurs automobiles chinois construisent des véhicules aux États-Unis.

"S'ils veulent venir s'installer, construire une usine et vous embaucher, vous, vos amis et vos voisins, c'est formidable, j'adore ça", a-t-il déclaré au Detroit Economic Club.

Le mois dernier, des associations professionnelles représentant la quasi-totalité des grands constructeurs automobiles ont exhorté le gouvernement américain à empêcher l’entrée des constructeurs chinois.

Le sénateur républicain de l’Ohio, Bernie Moreno, a déclaré qu’il proposerait une loi visant à fermer les États-Unis afin qu'"il n’y ait jamais de scénario où une voiture chinoise entrerait sur notre marché, qu’il s’agisse de matériel, de logiciels ou de partenariats".