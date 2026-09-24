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Les demandes de rachat du fonds de crédit privé Ares ont légèrement diminué au troisième trimestre
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 14:26
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les demandes de rachat auprès du fonds " ARES.N Strategic Income Fund " d'Ares Management ont légèrement diminué lors de son offre publique de rachat du troisième trimestre, selon un document réglementaire publié jeudi.

Crédit privé

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