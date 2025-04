Les défaillances d'entreprises se stabilisent à un niveau élevé au 1er trimestre (Altarès)

(AOF) - Avec 17 845 procédures collectives ouvertes depuis le 1er janvier, le 1er trimestre 2025 se clôture sur une hausse de 4,4 % des défaillances, annonce le cabinet spécialisé Altares. C’est un niveau très élevé mais une faible augmentation, qui "confirme le ‘pic durable’ déjà identifié à l’issue du 4e trimestre 2024". À fin mars 2024, le nombre de procédures bondissait encore de 29 % et il explosait de 53 % à fin mars 2023. "Depuis 6 mois, le volume des défaillances sur 12 mois glissés s'est stabilisé aux environs de 68 000", "un plateau qui laisserait entrevoir la possibilité d’une décrue".

Altarès souligne que le bilan reste toujours très lourd pour les plus grandes PME et ETI, avec un nombre d'emplois menacés qui "flambe" à 71 000, soit "le niveau le plus haut depuis la crise financière de 2009" (73 000).

A 17 845 le nombre des défaillances au 1er trimestre 2025 est "bien supérieur à la moyenne des 1ers trimestres sur 15 ans" (15 300).

En revanche, l'augmentation du nombre de défauts (+4,4 %) est "la plus faible depuis 4 ans", les PME de 20 à 100 salariés "respirent" (-6 %) contrairement à elles de plus de 100 salariés (+28 %). Si l'agriculture, les services informatiques et la restauration "sont à la peine", "le bâtiment résiste, le commerce passe au vert."