Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les défaillances d'entreprises à un plus bas de 10 ans en 2019-Altares Reuters • 21/01/2020 à 07:30









PARIS, 21 janvier (Reuters) - Le nombre de défaillances d'entreprises a une nouvelle fois reculé au quatrième trimestre 2019 et le total enregistré l'année dernière représente un plus bas de dix ans, montrent des chiffres publiés mardi par le cabinet d'études Altares qui observe toutefois que la situation des PME de plus de 50 salariés est de plus en plus préoccupante. Sur l'ensemble de l'année 2019, le nombre de défaillances a diminué de 4,8% sur un an à 52.002 dont 13.514 au cours des trois derniers mois (-8,8% par rapport au dernier trimestre 2018). "Alors que les premiers mois de 2019 confirmaient les lourdes répercussions du mouvement des gilets jaunes, l'année s'achève heureusement sur un niveau de défaillances d'entreprises au plus bas depuis dix ans. Le dernier trimestre signe même le meilleur chiffre depuis le 4e trimestre 2007", note Thierry Millon, le directeur des études Altares. Ces chiffres ne doivent toutefois pas occulter les difficultés rencontrées par le groupe des PME de plus de 50 salariés pour lesquelles les défaillances ont bondi de 13,8% sur l'année, souligne Altares. "Cette année, ce sont les PME qui ont été durement impactées. C'est pourquoi en dépit du recul des procédures collectives, le nombre d'emplois menacés augmente encore et atteint 173.800 postes", note Thierry Millon. "Les tensions sociales ont vraisemblablement paralysé la consommation des ménages, les tensions internationales ont assurément freiné nos échanges commerciaux, et pourtant l'économie a résisté dans ce contexte morose." "La question est probablement désormais de savoir si 2020 tiendra encore", prévient-il. (Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.