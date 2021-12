Les décisions des gérants de fonds flexibles après la baisse des marchés actions

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Novembre a été le mois du grand retour de la covid-19. A la suite de la découverte du variant Omicron, les gouvernements n'ont pas tardé à instaurer les premières mesures restrictives. En parallèle, les tensions inflationnistes se sont faites de plus en plus pressantes et le terme « transitoire » est, bon gré, mal gré, retiré de la sémantique des banquiers centraux.

Baisse des marchés actions en novembre

Il n'en fallait pas plus pour voir les marchés se retourner à la baisse en fin de mois. Le vif regain d'aversion au risque des investisseurs a principalement impacté les actions.

Ainsi, L'Europe en proie à une cinquième vague fait les frais de l'anxiété des investisseurs et réalise une contre-performance de -2,9%. Les Etats-Unis terminent quant à eux le mois dans le vert (+1,7% pour un investisseur européen) grâce au renforcement du billet vert. Les actions émergentes baissent également (-1,9%).

Sur le Vieux Continent, le spectre de nouveaux confinements entraîne des baisses sur les secteurs les plus cycliques à l'instar de l'énergie (-7%). Les financières sont impactées par la baisse des taux (-5,82%). A l'inverse, les secteurs défensifs comme la consommation de base (-0,81%) et les télécoms (+0,97%) résistent.

Comment les gérants diversifiés ont réagi dans ce contexte ?

Prudence chez Tikehau avec une exposition actions qui passe de 29,4% à 27,1%. Même son de cloche sur Echiquier Allocation Flexible de La Financière de l'Echiquier, qui continue de réduire l'exposition actions du fonds en renforçant les couvertures optionnelles sur le S&P 500. L'exposition passe de 41% à 38%.

Idem sur JP Morgan Global Macro Opportunities qui passe de 31% à 22%. Par ailleurs, le long USD a été fortement réduit (quasiment soldé) sur ce fonds à la faveur de sa hausse. Réduction également sur Carmignac Patrimoine qui passe de 45% à 35% en actions. Forte réduction également sur Invest Latitude Equilibre qui voit son exposition passer de 52% à 41%. Sur Carmignac Emerging Patrimoine, c'est davantage sur la partie taux que des changements ont été effectués. La sensibilité a été augmentée de 1,5 à 2,3. Légère réduction chez Eleva Absolute Return qui passe de 21% à 18% d'exposition nette avec toujours une diminution de la partie value sur la patte longue au profit des défensives. En effet, la gestion met en avant le manque de visibilité.

Le mouvement est presque inverse sur R-Co Valor géré par Rothschild & Co AM Europe. L'exposition actions reste stable à 86% mais des ventes partielles ont été effectuées sur des valeurs au profil plus défensif, appartenant notamment au secteur du luxe et de la santé pour renforcer les valeurs cycliques et Chinoises

Sur Sextant Grand Large d'Amiral Gestion, le renforcement ne s'est pas fait sur les actions mais sur la partie obligataire, cette dernière passant de 15% à 19% grâce à des opportunités sur le crédit.

A contre-courant, M&G (Lux) Dynamic Allocation augmente son exposition aux actions de 40% à 45%, via notamment des bancaires et du Japon. Même tendance sur Sanso Convictions qui profite de la baisse de fin de mois pour augmenter son exposition de 27% à 31%.