Les déboires de Novo Nordisk incitent le Danemark à revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour 2025

(Ajout d'une citation du ministère au paragraphe 2, du contexte 4 et 5, des exportations au paragraphe 6, des prévisions de PIB pour 2026 au paragraphe 9, modification de la source d'approvisionnement)

Le Danemark a réduit ses prévisions de croissance économique pour 2025 de 3 % à 1,4 %, citant des perspectives plus faibles pour le géant pharmaceutique Novo Nordisk NOVOb.CO et des droits de douane sur les produits danois exportés vers les États-Unis, a déclaré le ministère de l'économie du pays vendredi.

"L'industrie pharmaceutique est de plus en plus confrontée à la concurrence sur les marchés des produits d'amaigrissement, ce qui a freiné les prévisions de croissance de l'industrie", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Un porte-parole de Novo Nordisk s'est refusé à tout commentaire.

Ce pays nordique de six millions d'habitants a bénéficié de l'expansion rapide de Novo Nordisk, fabricant du médicament amaigrissant Wegovy et du traitement du diabète Ozempic. L'année dernière, la croissance économique du Danemark a été l'une des plus élevées d'Europe, en partie grâce à Novo Nordisk, qui a représenté un cinquième de la croissance de l'emploi dans le pays.

Le Danemark, qui abrite également de grandes entreprises telles que le groupe maritime Maersk MAERSKb.CO , le brasseur Carlsberg CARLb.CO , le fabricant de jouets Lego et le fabricant d'éoliennes Vestas VWS.CO , a une économie orientée vers l'exportation qui est très sensible aux développements mondiaux, mais qui est aidée par un important excédent d'épargne et des finances publiques solides.

Au début du mois, Novo Nordisk a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices d'exploitation pour l'ensemble de l'année pour la deuxième fois cette année, alors que le fabricant de Wegovy s'efforce de convaincre les investisseurs qu'il peut rester compétitif dans le boom des médicaments contre l'obésité face à son rival américain Eli Lilly LLY.N .

L'entreprise, qui emploie environ 34 000 personnes au Danemark, doit faire face à des licenciements après avoir presque doublé ses effectifs au cours des cinq dernières années.

Le ministère a déclaré que les droits de douane sur les marchandises importées aux États-Unis, le plus grand marché d'exportation du Danemark, freineraient également la croissance. Les exportations vers les États-Unis ont connu une baisse significative au cours du premier semestre de l'année, après un pic au cours des six derniers mois de 2024, a déclaré le ministère.

Les exportations ne devraient plus croître que de 0,9 % en 2025, contre une prévision de 4,3 % en mai.

Cependant, le ministère a augmenté ses prévisions de croissance du PIB pour 2026 à 2,1 %, contre 1,4 % en mai, en partie en raison de l'augmentation attendue des dépenses privées et publiques.