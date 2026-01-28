Les déboires de GE Vernova dans le domaine de l'énergie éolienne éclipsent les bons résultats des unités de production d'électricité et d'électrification

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte complète; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava et Sumit Saha

GE Vernova GEV.N a déclaré mercredi que son unité d'énergie éolienne pourrait subir une baisse de revenus de 250 millions de dollars cette année en raison de retards d'installation dans un projet offshore du Massachusetts et qu'elle s'attendait à une baisse du carnet de commandes.

La société a déclaré que l'échec de l'installation de 11 turbines dans le cadre du projet Vineyard Wind pourrait entraîner une baisse à deux chiffres du chiffre d'affaires et représenter environ 400 millions de dollars de pertes. Le projet comptera 62 turbines au total.

Malgré les perspectives de baisse du carnet de commandes, GE Vernova s'attend toujours à ce que les marges de l'unité éolienne restent stables en 2026.

La mise à jour relative à l'éolien a assombri une fin d'année 2025 par ailleurs solide, les actions de la société ayant baissé de 2,3 % dans les échanges avant le marché.

GE Vernova a déclaré que les tarifs qui sont entrés en vigueur au deuxième trimestre de l'année dernière ont également affecté les résultats d'environ 70 millions de dollars, ce qui a ajouté à la pression sur l'activité éolienne au cours du trimestre.

En revanche, la demande est restée forte dans ses unités d'énergie et d'électrification, qui continuent de bénéficier de la hausse de la consommation d'électricité, stimulée par les centres de données, l'intelligence artificielle et l'électrification plus large.

Le directeur général Scott Strazik a déclaré lors d'une conférence téléphonique que l'entreprise avait signé plus de 2 milliards de dollars de commandes d'électrification directement liées aux centres de données en 2025 et qu'elle s'attendait à une croissance significative du carnet de commandes dans les activités de puissance et d'électrification en 2026.

Les commandes du dernier trimestre ont augmenté de 65 % organiquement pour atteindre 22,2 milliards de dollars, avec un carnet de commandes d'équipements de production d'énergie au gaz et des accords de réservation de créneaux horaires s'étendant à 83 gigawatts (GW) contre 62 GW précédemment.

Strazik a ajouté que GE Vernova abordait 2026 avec un "élan significatif", citant l'amélioration des marges et la forte demande sur l'ensemble de sa plate-forme énergétique.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 44 et 45 milliards de dollars, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 41,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG data.