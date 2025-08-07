 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les Crocs chutent après que le fabricant de chaussures décontractées a annoncé une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 13:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions du fabricant de chaussures décontractées Crocs CROX.O sont en baisse de ~17 % à 87,77 $ avant bourse ** La société s'attend à ce que les revenus du troisième trimestre soient en baisse d'environ 9 % à 11 % par rapport à une hausse de 2 % déclarée il y a un an; les analystes s'attendaient à une hausse de 0,3 %, selon les données compilées par LSEG

** La marge d'exploitation ajustée pour le troisième trimestre devrait se situer entre 18 % et 19 %, y compris l'impact négatif anticipé d'environ 170 points de base des droits de douane annoncés et en cours d'application

** Cependant, CROX dépasse les estimations trimestrielles grâce à la forte performance des marques Crocs et HEYDUDE

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'élève à 1,15 milliard de dollars, contre 1,14 milliard de dollars estimés par les analystes

** Bénéfice trimestriel ajusté de 4,23 $ par action par rapport aux estimations de 4,01 $ par action

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 4 % depuis le début de l'année

