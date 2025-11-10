Les critiques qualifient de "mort par mille coupures" les modifications proposées à la loi européenne sur la protection de la vie privée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les défenseurs de la vie privée affirment que les changements proposés à la loi européenne sur la protection de la vie privée, qui facilite notamment la collecte des données personnelles des Européens par les grandes entreprises technologiques à des fins d'entraînement à l'intelligence artificielle, bafoueraient la jurisprudence de l'UE et videraient la législation de sa substance.

Les modifications proposées par la Commission européenne s'inscrivent dans le cadre de la simplification d'une série de lois adoptées ces dernières années sur des questions technologiques, environnementales et financières, qui se sont heurtées à l'opposition des entreprises et du gouvernement américain.

Le 19 novembre, Henna Virkkunen, cheffe du service concurrence de l'UE, présentera l'Omnibus numérique, c'est-à-dire des propositions visant à réduire la bureaucratie et les législations qui se chevauchent, telles que le règlement général sur la protection des données, la loi sur l'intelligence artificielle, la directive sur la protection de la vie privée et la loi sur la protection des données.

Selon ces projets, Google GOOGL.O , Meta Platforms

META.O , OpenAI et d'autres entreprises technologiques pourraient être autorisées à utiliser les données personnelles des Européens pour entraîner leurs modèles d'intelligence artificielle sur la base d'un intérêt légitime.

En outre, les entreprises peuvent être exemptées de l'interdiction de traiter des catégories particulières de données à caractère personnel "afin de ne pas entraver de manière disproportionnée le développement et le fonctionnement de l'IA et en tenant compte des capacités du responsable du traitement à identifier et à supprimer les catégories particulières de données à caractère personnel".

"Le projet Digital Omnibus propose d'innombrables changements à de nombreux articles différents du GDPR. Dans l'ensemble, cela équivaut à une mort par mille coupures", a déclaré le groupe autrichien de protection de la vie privée noyb dans un communiqué.

Noyb est connu pour avoir déposé des plaintes contre des entreprises américaines telles qu'Apple AAPL.O , Alphabet et Meta, qui ont déclenché plusieurs enquêtes et abouti à des milliards de dollars d'amendes.

"Il s'agirait d'une dégradation massive de la vie privée des Européens dix ans après l'adoption du GDPR", a déclaré Max Schrems de noyb.

European Digital Rights, une association d'organisations civiles et de défense des droits de l'homme à travers l'Europe, a critiqué une proposition visant à fusionner la directive "vie privée et communications électroniques", connue sous le nom de "loi sur les cookies" qui a entraîné la prolifération des fenêtres contextuelles de consentement aux cookies, avec le GDPR.

"Ces propositions changeraient la manière dont l'UE protège ce qui se passe à l'intérieur de votre téléphone, de votre ordinateur et de vos appareils connectés", a écrit Itxaso Dominguez de Olazabal, conseillère politique de l'EDRi, dans un message publié sur LinkedIn.

"Cela signifie que l'accès à votre appareil pourrait s'appuyer sur l'intérêt légitime ou sur des exemptions larges telles que la sécurité, la détection de la fraude ou la mesure de l'audience", a-t-elle ajouté.

Les propositions devront être discutées avec les pays de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir avant d'être mises en œuvre.