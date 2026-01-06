Les créneaux publicitaires de NBCUniversal pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 sont épuisés en raison d'une demande "sans précédent"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

NBCUniversal a vendu tous les spots publicitaires pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 en Italie un mois avant le début des Jeux début février, a déclaré mardi la société CMCSA.O détenue par Comcast.

Plus de 100 nouveaux annonceurs se sont engagés pour les Jeux de Milano Cortina, ce qui en fait la plus grande source de revenus de diffusion et numériques de l'histoire des Jeux olympiques d'hiver et les Jeux olympiques d'hiver les plus lucratifs de tous les temps, a déclaré NBCUniversal.

Les Jeux donnent le coup d'envoi d'un programme de diffusion sportive très chargé pour NBCUniversal en février, qui comprend également le 60e Super Bowl et le week-end All-Star de l'Association nationale de basket-ball.

NBCUniversal a déclaré que les créneaux publicitaires pour les trois événements ont été vendus et que la programmation devrait toucher près de deux tiers des Américains au cours du mois.

"Pour la première fois dans l'histoire de notre société, nous avons constaté une demande sans précédent, au point que nous avons officiellement épuisé notre inventaire aussi longtemps à l'avance", a déclaré Peter Lazarus, vice-président exécutif de NBC Sports & Olympics, Advertising and Partnerships.

Les sports en direct constituent un attrait majeur pour les annonceurs à un moment où les budgets de marketing des entreprises médiatiques sont sous pression, ce qui a provoqué une ruée dans le secteur pour obtenir les droits sur les grands événements.

Les Jeux de Milano Cortina se dérouleront du 6 au 22 février, avec des événements prévus à Milan, à Cortina d'Ampezzo et dans d'autres lieux. La cérémonie d'ouverture comprendra des représentations d'artistes tels que Mariah Carey et Laura Pausini.

Plus de 85 % des marques olympiques partenaires de NBCUniversal investissent dans le numérique. L'adoption des innovations publicitaires de la plateforme de streaming Peacock a augmenté de 31 % entre les Jeux olympiques d'été de Paris 2024 et ceux de Milan Cortina, a déclaré la société.

En novembre 2025, le radiodiffuseur a lancé NBC Sports Network dans le but d'exploiter les audiences de la télévision payante et d'étendre la distribution de son contenu sportif.