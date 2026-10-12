Les créateurs de Disney imaginent un univers original dédié aux sorcières pour leur prochain film “Hexed”

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par Danielle Broadway

Pour la réalisatrice Fawn Veerasunthorn, le prochain film d’animation fantastique de Disney, “Hexed”, est une histoire d’amour entre une mère et sa fille ponctuée d’une série d’obstacles.

Elle a déclaré à Reuters que le film racontait comment une mère et sa fille renouaient avec leur relation après des années de tensions.

“Une rupture s’est produite, et nous espérons qu’elles se réconcilieront. C’est donc sous cet angle que nous abordons l’histoire”, a ajouté la storyboardiste, connue pour son travail sur “La Reine des neiges” et “Vaiana”.

“Hexed”, qui sortira en salles le 25 novembre, est réalisé par Veerasunthorn, Jason Hand et Josie Trinidad. Il suit les aventures d’une adolescente nommée Billie Doe, doublée par Hailee Steinfeld, qui découvre qu’elle possède des pouvoirs magiques qui la mènent dans le royaume surnaturel d’Hexe, le monde des sorcières.

Parmi les autres membres de la distribution vocale, on retrouve Rashida Jones dans le rôle d’Alice Doe, la mère prudente de Billie, Walton Goggins dans celui de Beef Roger Crummchuck, un chat vert à trois yeux, et Jodie Foster dans celui de la reine maléfique des sorcières.

Si les réalisateurs se sont inspirés des légendes existantes sur les sorcières, ils ont en grande partie créé l’univers d’Hexe à partir de zéro.

“Au lieu de nous baser sur une œuvre existante, nous nous sommes dit: “Faisons-en quelque chose qui nous soit propre””, a déclaré Veerasunthorn, ajoutant que le film adopte une approche originale quant à la manière dont les personnages jettent des sorts.

Cette volonté d’originalité s’étend au-delà de la mythologie du film. La productrice Yvett Merino a déclaré qu’il était important que le film s’impose comme une toute nouvelle propriété intellectuelle.

“Nous voulons que Billie se démarque. Qu’Alice se démarque. Nous voulons que l’univers de Hexe se démarque”, a-t-elle déclaré.

“C’est difficile dans ce sens, car nous essayons de présenter un personnage et de faire en sorte que ce film soit remarqué”, a-t-elle ajouté.

Pourtant, Yvett Merino s’est dite convaincue que le public s’attachera à Billie et à son parcours, à la fois en tant que jeune sorcière découvrant ses pouvoirs et en tant que jeune fille renouant avec sa mère.