Les créanciers de Tricolor demandent une enquête sur les allégations de fraude en matière de garanties et sur la conduite des prêteurs

(Ajout: Fifth Third a refusé de commenter au paragraphe 7)

Les créanciers de Tricolor Holdings ont demandé à un juge des faillites américain de les laisser enquêter sur ce que JPMorgan Chase JPM.N et Fifth Third Bancorp FITB.O savaient au sujet de la fraude présumée qui a conduit à l'effondrement en septembre du prêteur automobile subprime et du concessionnaire automobile.

Dans un document déposé mardi au tribunal, l'Ad Hoc Activist Recovery Group, dont les membres détiennent plus de 225 millions de dollars d'obligations garanties, a déclaré que la fermeture soudaine de Tricolor et la procédure de liquidation en vertu du chapitre 7 ont laissé ses activités de prêt, de service et de concession dans un "désarroi total", incapable de suivre les paiements des clients ou d'accéder aux réserves pour payer les détenteurs d'obligations.

Les créanciers ont déclaré vouloir émettre des citations à comparaître pour aider à découvrir ce que JPMorgan et Fifth Third, qui ont aidé à organiser les titrisations de Tricolor, savaient au sujet des "signaux d'alarme" de la société, et ce qu'ils ont fait lorsque les problèmes sont devenus apparents.

Les créanciers ont déclaré qu'ils voulaient également savoir s'ils avaient été incités frauduleusement à fournir des capitaux et si un défaut de paiement sur les billets était nécessaire.

« L'avocat de l'administrateur du chapitre 7 a déclaré qu'avant la faillite, Tricolor était impliqué dans une fraude "généralisée" qui impliquait une double mise en gage des garanties », a déclaré le groupe de créanciers.

"Il est essentiel d'obtenir autant d'informations que possible sur les fraudes ou les dépréciations de garanties afin d'endiguer la vague, de préserver la valeur et de s'assurer que les mauvais acteurs ne profitent pas de manière inéquitable", ont-ils ajouté.

JPMorgan et Fifth Third ont refusé de commenter. Un avocat de Tricolor n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires après les heures de bureau. Les marchés du crédit ont été perturbés par les faillites en septembre de Tricolor et de First Brands, un fabricant de pièces automobiles qui a également fait l'objet d'accusations de double mise en gage de garanties.

JPMorgan Chase, la plus grande banque américaine, a déprécié 170 millions de dollars au cours du troisième trimestre en rapport avec Tricolor. Le directeur général de la banque, Jamie Dimon, a décrit l'exposition comme "n'étant pas notre meilleur moment".