Les coûts énergétiques clés ont augmenté de 50 % l'an dernier dans le plus grand réseau électrique et centre de données des États-Unis, selon un organisme de surveillance du réseau électrique

Les coûts de l'énergie dans l'interconnexion PJM ont augmenté d'environ 50 % en 2025, par rapport à l'année précédente, car le plus grand réseau américain s'est efforcé de répondre à la demande d'électricité des centres de données, selon un rapport publié jeudi par l'organisme de surveillance indépendant de PJM.

L'augmentation de la demande des centres de données, à la fois actuelle et prévue pour les années à venir, crée un problème urgent d'accessibilité financière dans PJM, selon le rapport annuel de Monitoring Analytics, qui agit en tant qu'observateur indépendant du marché de PJM.

* En 2025, le prix moyen de l'électricité pondéré par la charge en temps réel dans la zone PJM - une mesure qui reflète ce que l'électricité coûte généralement lorsque les gens l'utilisent le plus - est passé d'environ 34 dollars à 51 dollars par mégawattheure.

* PJM couvre 13 États du centre du littoral atlantique et du nord-ouest des États-Unis, , y compris le plus grand centre de données du monde, situé dans le nord de la Virginie. Les prix du marché ont une incidence sur la facture d'électricité d'environ un Américain sur cinq.

* Les régulateurs fédéraux de l'énergie et PJM, qui couvre 13 États dont le plus grand centre de données du monde, s'efforcent de trouver des moyens de gérer la demande d'électricité liée à la prolifération rapide des centres de données de la Silicon Valley.

* Dans son rapport, Monitoring Analytics **a soutenu** l'idée de plus en plus répandue selon laquelle les centres de données apportent leur propre approvisionnement en électricité sur le marché au lieu d'utiliser les ressources existantes sur le réseau.

* La méthode utilisée par PJM pour gérer la charge des centres de données devrait garantir que les coûts d'approvisionnement des entrepôts de serveurs n'incombent pas au public, a déclaré l'observateur indépendant du marché.

* Jusqu'à récemment, les centres de données à forte consommation d'énergie se connectaient facilement au réseau PJM, mais l'approvisionnement limité des centrales électriques existantes a ralenti cette capacité.

* L'année dernière, la production d'électricité à partir d'unités de production au charbon a augmenté de 19 % et la production à partir d'unités de production au pétrole a fait un bond de 30 %. L'électricité d'origine éolienne a quant à elle augmenté de 2,5 % et celle d'origine solaire a bondi de 41 %.