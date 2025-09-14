Les coûts de rénovation des bureaux de Citi à Londres s'élèvent à 1,5 milliard de dollars

Citi va dépenser 1,5 milliard de dollars pour le projet de tour de Canary Wharf

Le budget a été revu à la hausse pour tenir compte de l'augmentation de la main-d'œuvre

La rénovation comprend de nouveaux jardins, des aménagements et des améliorations énergétiques

par Iain Withers

La facture de la banque de Wall Street Citigroup C.N pour la rénovation de sa tour à Londres est passée à 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de livres), a déclaré la société à Reuters, soulignant les défis de la modernisation des lieux de travail pour attirer les employés à nouveau dans les bureaux.

Le coût, confirmé par Citi pour la première fois, se rapproche des 1,2 milliard de livres (1,63 milliard de dollars) que la banque américaine a payé pour acquérir le bâtiment en 2019.

Le budget a été revu à la hausse après que Citi a augmenté ses effectifs et décidé de moderniser des espaces supplémentaires, a déclaré à Reuters un cadre de l'entreprise, sans dévoiler le budget initial.

Citi a déclaré que l'investissement démontrait l'engagement de la société envers la Grande-Bretagne, où elle emploie 14 000 personnes, dont 10 000 à Londres.

Jane Fraser, directrice générale de Citi, se rendra en Grande-Bretagne cette semaine pour coïncider avec la visite d'État du président américain Donald Trump , aux côtés d'autres chefs d'entreprise américains pour des réunions avec M. Trump et des ministres britanniques, a déclaré Edward Skyler, responsable des services aux entreprises et des affaires publiques de Citi.

Un porte-parole de Citi a confirmé que l'investissement de 1,1 milliard de livres dans son bureau de Londres est le même chiffre que celui mentionné par le gouvernement britannique dans sa déclaration de samedi annonçant les engagements des entreprises américaines en Grande-Bretagne.

Citi a refusé de préciser le montant du budget déjà dépensé pour le projet, qui a débuté en 2022 et devrait s'achever l'année prochaine.

La rénovation de la tour du 25 Canada Square comprend l'ajout de nouveaux jardins et équipements, la mise en relation des équipes dans des "villages" à plusieurs niveaux et la modernisation des systèmes d'énergie et d'eau.

Le Financial Times a rapporté en janvier que le coût du projet avait dépassé le milliard de livres.

Sous la direction de Jane Fraser, Citi a pris le contre-pied de la tendance générale à Wall Street en s'en tenant à une politique de travail hybride, qui permet au personnel de travailler jusqu'à deux jours par semaine à domicile.

Après que la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du travail à domicile, les prix de l'immobilier de bureau se sont effondrés et les propriétaires ont été contraints de repenser les bâtiments anciens, situés en dehors des villes, les quartiers d'affaires comme Canary Wharf, à Londres, étant particulièrement touchés.

Le propriétaire Canary Wharf Group a annoncé des plans pour rénover une tour voisine de 45 étages laissée vacante par HSBC.

Le rival de Citi, JPMorgan JPM.N , évalue les options pour sa propre tour à Canary Wharf, y compris la possibilité de réorganiser le bureau, de construire une nouvelle tour à proximité ou de se relocaliser dans le centre de Londres, a rapporté Reuters précédemment.

(1 livre sterling = 1,3556) (1 $ = 0,7377 livre)