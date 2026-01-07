Les courtiers relèvent les objectifs de cours pour American Airlines ; les actions bondissent

7 janvier - ** Les actions d'American Airlines AAL.O ont bondi de 4 % à environ 16,30 $ après que T.D. Cowen et Bernstein ont relevé leurs objectifs de cours

** Bernstein relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $, tandis que T.D. Cowen le relève de 16 $ à 19 $

** Cela intervient après qu'AAL a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2025 au troisième trimestre () à la suite de réductions de capacité dans l'ensemble du secteur, alors que l'effondrement de la demande au début de l'année dernière avait commencé à produire des gains en termes de prix

** T.D. Cowen ajoute qu'AAL prévoit un bénéfice sur l'ensemble de l'année grâce à la récupération du trafic d'entreprise

** Il ajoute que son nouvel accord de carte de crédit co-brandée avec Citi prend effet, et que des vents porteurs de revenus proviennent des livraisons d'avions gros-porteurs de luxe

** Bernstein estime que les compagnies aériennes sont désormais bien positionnées pour une bien meilleure année 2026 après avoir traversé une récession des voyages en 2025

** En tenant compte des mouvements de la séance, AAL a baissé de 7,7 % au cours des 12 derniers mois