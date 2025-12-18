 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les courtiers relèvent l'objectif de cours d'Albemarle en raison de l'augmentation de la demande de systèmes de stockage d'énergie
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les courtiers RBC Capital Markets et Citigroup relèvent leurs objectifs de cours sur le mineur de lithium Albemarle ALB.N .

** RBC relève son objectif de cours à 150 $ contre 100 $, soit une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citigroup relève son objectif de cours à 150 $ contre 100 $; soit également une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions du mineur de lithium ont augmenté de 1 % à 135,70 $ en avant-Bourse

** RBC privilégie ALB en raison de la croissance continue de la demande de systèmes de stockage d'énergie (ESS)

** "Les marchés du lithium se sont distingués, car la croissance de la demande en systèmes de stockage d'énergie (ESS) pourrait signifier que l'offre et la demande mondiales s'équilibreront plus tôt que ne le pensaient les investisseurs, ce qui a en partie entraîné la récente flambée des prix du lithium" - RBC

** Citigroup voit le potentiel d'une offre plus équilibrée et plus serrée en 2026 et formule des prévisions constructives en raison d'une plus grande conviction quant à l'amélioration des prix du lithium soutenue par la croissance de la demande, en particulier dans les ESS

** "Nous pensons également que les actions prudentes de la société en matière de coûts et de productivité pourraient encore améliorer le levier d'exploitation et la visibilité du FCF" - Citigroup

** Jusqu'à la dernière clôture, ALB a progressé de 56,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALBEMARLE
134,705 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN CO
87,080 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse à Ankara, le 19 novembre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )
    Aide à l'Ukraine: les dirigeants de l'UE sous pression
    information fournie par AFP 18.12.2025 15:37 

    Les dirigeants européens, réunis jeudi en sommet à Bruxelles, sont sous pression pour trouver le moyen de financer l'Ukraine, ce dont Volodymyr Zelensky est venu plaider l'urgence devant eux. "La décision doit être prise d'ici la fin de cette année", a rappelé ... Lire la suite

  • Lagarde BCE
    Taux inchangés pour la BCE : suivez en direct la conférence de presse de Christine Lagarde
    information fournie par Boursorama 18.12.2025 14:45 

    La BCE n'a pas bougé sa politique monétaire avec un taux de dépôt conservé à 2%. La présidente de l'institution pourrait mettre en avant les nouvelles projections de croissance et d'inflation dans sa conférence de presse qui se tient à 14h45. Christine Lagarde ... Lire la suite

  • La Banque centrale européenne (BCE) devrait maintenir ses taux d'intérêt jeudi ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    La BCE laisse ses taux inchangés pour la quatrième fois d'affilée
    information fournie par AFP 18.12.2025 14:42 

    La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt jeudi, l'inflation restant sous contrôle et l'économie résiliente, sans s'avancer sur sa future trajectoire monétaire. Le taux de dépôt, référence de l'institut, a été laissé à 2%, comme depuis juillet, ... Lire la suite

  • ( AFP / SAEED KHAN )
    China Airlines (Taïwan) porte à 15 sa commande de gros porteurs à Airbus
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.12.2025 14:35 

    La compagnie taïwanaise China Airlines a signé pour cinq Airbus A350-1000 supplémentaires, portant à 15 sa commande de cette version du gros porteur, a annoncé jeudi l'avionneur européen. Le montant du contrat n'a pas été divulgué et Airbus ne publie plus les tarifs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank