Les courtiers relèvent l'objectif de cours d'Albemarle en raison de l'augmentation de la demande de systèmes de stockage d'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre - ** Les courtiers RBC Capital Markets et Citigroup relèvent leurs objectifs de cours sur le mineur de lithium Albemarle ALB.N .

** RBC relève son objectif de cours à 150 $ contre 100 $, soit une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Citigroup relève son objectif de cours à 150 $ contre 100 $; soit également une hausse de 11,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions du mineur de lithium ont augmenté de 1 % à 135,70 $ en avant-Bourse

** RBC privilégie ALB en raison de la croissance continue de la demande de systèmes de stockage d'énergie (ESS)

** "Les marchés du lithium se sont distingués, car la croissance de la demande en systèmes de stockage d'énergie (ESS) pourrait signifier que l'offre et la demande mondiales s'équilibreront plus tôt que ne le pensaient les investisseurs, ce qui a en partie entraîné la récente flambée des prix du lithium" - RBC

** Citigroup voit le potentiel d'une offre plus équilibrée et plus serrée en 2026 et formule des prévisions constructives en raison d'une plus grande conviction quant à l'amélioration des prix du lithium soutenue par la croissance de la demande, en particulier dans les ESS

** "Nous pensons également que les actions prudentes de la société en matière de coûts et de productivité pourraient encore améliorer le levier d'exploitation et la visibilité du FCF" - Citigroup

** Jusqu'à la dernière clôture, ALB a progressé de 56,4 % depuis le début de l'année