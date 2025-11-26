Les courtiers réduisent les PT de Workday en raison d'une demande plus faible

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Le fournisseur de logiciels de gestion des ressources humaines Workday WDAY.O a publié mardi des revenus d'abonnement conformes aux estimations de Wall Street , signalant une demande plus faible

** Les actions de WDAY ont baissé de 6,2 % à environ 219,3 $ avant le marché

** Trente et un des 41 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et dix à "conserver"; leur prévision médiane est de 280 $, selon les données compilées par LSEG

BAISSE DE LA DEMANDE ET DÉCÉLÉRATION DU CARNET DE COMMANDES D'ABONNEMENTS

** Stifel (réduit le PT de 255 $ à 235 $) cite une croissance limitée au-delà des solutions RH de base, avec une expansion limitée des modules et des défis dans l'expansion des segments financiers et internationaux sans concessions tarifaires

** D.A. Davidson (réduit le PT à 250 $ de 260 $) cite le ralentissement de la demande, avec une croissance du chiffre d'affaires des abonnements pour l'exercice 27 prévue à ~13 % et une croissance du carnet de commandes des abonnements ralentie à 17,0 % contre 17,6 % précédemment

** TD Cowen (réduit le PT de 290 $ à 280 $) cite le ralentissement de la demande dans l'enseignement supérieur en raison des pressions exercées par les subventions fédérales; indique que la croissance des abonnements de ~13 % pour l'exercice 27 comprend une contribution inorganique de ~1 %