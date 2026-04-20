Les courtiers réduisent le PT de Badger Meter suite à l'échec des revenus du premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Au moins six courtiers ont réduit les objectifs de prix du fabricant de compteurs de fluides Badger Meter BMI.N .

** Selon RBC, la faiblesse du trimestre de Badger Meter s'explique par des retards temporaires dans les projets et une baisse des livraisons, mais les fondamentaux à long terme et la solidité du carnet de commandes restent intacts

** Jefferies déclare que la faiblesse récente des bénéfices reflète la volatilité des commandes à court terme, et non le problème sous-jacent de la demande

** Jefferies a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action pour 2026, passant de 5,10 $ à 4,72 $

** La société a publié vendredi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre inférieur aux estimations des analystes

** Les actions de la société sont en hausse de près de 1 % à 116 $ avant la mise sur le marché

** Huit des 13 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre à "conserver" et une à "vendre"; leur prévision médiane est de 155 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 33,8 % depuis le début de l'année

Courtiers Nouveau PT Ancien PT

RBC $169 $197

Barclays $110 $136

Stifel $140 $174

Jefferies $150 $190

J.P.Morgan $160 $190

Deutsche Bank $127 $167