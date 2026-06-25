Les cours du pétrole reviennent à leurs niveaux d'avant-guerre en raison de l'augmentation de l'offre au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Brent et le WTI atteignent leur plus bas niveau depuis le 27 février

* Selon Goldman Sachs, aucune reprise significative de la production iranienne n'est attendue

* L'Irak envisagerait toutes les options si les quotas de l'OPEP n'étaient pas relevés, selon certaines sources

* L'Irak aurait également envisagé de quitter l'OPEP, selon certaines sources

(Mise à jour des cours à 13 h 27 GMT) par Anushree Mukherjee

Jeudi, les cours du pétrole se situaient à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis le début de la guerre en Iran , les anticipations d’une hausse de l’offre en provenance du Moyen-Orient l’emportant sur les inquiétudes liées à la demande. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 pour livraison en août, le mois le plus proche, ont reculé de 25 cents, soit 0,34%, à 73,49 dollars le baril à 13 h 27 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 24 cents, soit 0,34%, à 70,10 dollars le baril.

Les deux contrats ont atteint leur plus bas niveau depuis le 27 février , soit la veille du lancement des frappes américano-israéliennes contre l’Iran. Le Brent d’août se négociait à la baisse par rapport à celui de septembre, coté à 73,83 dollars à 13 h 27 GMT, ce qui témoigne d’une offre abondante à court terme. "L’encombrement des navires dans le golfe Persique est en train de se résorber, ce qui a créé une vague d’approvisionnement, et nous constatons que les installations de production devraient redémarrer prochainement, parallèlement à la remise en service des terminaux", a déclaré Janiv Shah, analyste chez Rystad Energy.

Le secrétaire américain à l’Énergie , Chris Wright, a déclaré lors d’un forum que les flux transitant par le détroit d’Ormuz étaient proches de ceux d’avant le début de la guerre, avec au moins 20 millions de barils ayant franchi le détroit au cours des dernières 24 heures.

La normalisation prendra toutefois quelques semaines, car le détroit doit être déminé, a-t-il ajouté.

"La majeure partie de l’augmentation des flux en provenance du Golfe concerne les sorties — les navires quittant le détroit", a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

Toutefois, une augmentation significative des flux entrants nécessite le retour de la confiance des transporteurs maritimes, notamment grâce à des garanties de sécurité et au déminage, afin de permettre la normalisation des primes d’assurance, a précisé M. Staunovo. La hausse de l’offre en provenance du Moyen-Orient, conjuguée à la volonté de l’Iran de stimuler ses ventes après un répit temporaire des sanctions américaines, a fait baisser les prix des cargaisons physiques de pétrole brut à travers le monde.

Goldman Sachs a déclaré ne pas s’attendre à une forte reprise de la production iranienne, même si l’allègement des sanctions se prolonge au-delà de la date d’expiration du 21 août.

Du côté de la demande, la Chine devrait rester le principal acheteur de brut iranien, les sanctions de l’Union européenne et du Royaume-Uni à l’encontre du pétrole et des navires iraniens restant en vigueur, a ajouté la banque. Un accord conclu la semaine dernière pour mettre fin à la guerre a permis la reprise du trafic dans le détroit, que l’Iran avait de fait bloqué.

Il a prévu une période de négociations de 60 jours pour aborder des questions plus épineuses, telles que le programme nucléaire iranien. M. Wright a déclaré que le pétrole continuerait de transiter par le détroit même si l’accord ne tenait pas, et que l’Iran ne serait pas en mesure de le fermer à nouveau. UBS a revu à la baisse ses prévisions de prix du Brent à 85 dollars le baril pour fin septembre et fin décembre, et à 80 dollars le baril pour fin mars et fin juin 2027.