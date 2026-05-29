Les cours du pétrole reculent de 2 % alors que les marchés attendent un éventuel accord de cessez-le-feu

par Seher Dareen

Les contrats à terme sur le pétrole ont chuté de 2 % vendredi et s'apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis début avril après l'annonce que les États-Unis et l'Iran étaient parvenus à un accord sur une éventuelle prolongation du cessez-le-feu.

Les contrats à terme sur le Brent pour juillet LCOc1 , qui expirent plus tard dans la journée de vendredi, ont perdu 1,89 $, soit 2 %, à 91,82 $ le baril à 13h09 GMT. Le contrat d'août, plus actif LCOc2 , a reculé de 1,89 $, soit 2 %, à 90,81 $. Les contrats à terme sur le pétrole américain WTI CLc1 ont perdu 1,70 $, soit 1,9 %, à 87,20 $.

Le Brent a plongé d'environ 11 % cette semaine, enregistrant sa plus forte baisse hebdomadaire en sept semaines. Le WTI, quant à lui, a chuté de près de 10 %, enregistrant sa plus forte perte hebdomadaire en six semaines. Les deux indices de référence ont atteint leur plus bas niveau depuis la mi-avril.

“Alors que les flux de pétrole dans le détroit d'Ormuz restent limités et que les stocks de pétrole continuent de baisser, l'attention du marché reste focalisée sur la possibilité d'un accord entre les États-Unis et l'Iran”, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

“La chute des prix pourrait contraindre certains acteurs du marché à liquider leurs positions longues.”

Les États-Unis et l'Iran sont parvenus jeudi à un accord visant à prolonger le cessez-le-feu et à lever les restrictions sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters, bien que le président américain Donald Trump n'ait pas encore approuvé l'accord et que les médias d'État iraniens aient déclaré qu'il n'avait pas été finalisé.

Les prix ont été volatils ces derniers jours, oscillant jusqu'à 6 dollars pour les deux indices de référence, en raison de signaux contradictoires concernant une éventuelle fin de la guerre en Iran et la réouverture potentielle du détroit d'Ormuz, qui constituait auparavant une voie d'acheminement pour un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié.

Le trafic à travers ce goulet d'étranglement maritime reste très faible par rapport aux niveaux d'avant le conflit. Les analystes d'ING ont déclaré qu'une réouverture de la voie navigable apporterait un soulagement immédiat au marché pétrolier, mais qu'une reprise restait incertaine.

Le Japon , qui dépend fortement du pétrole du Moyen-Orient, a enregistré le mois dernier une baisse de 66 % de ses importations de pétrole brut par rapport à avril de l'année dernière.

La Commerzbank a relevé ses prévisions pour le Brent à 90 dollars le baril d'ici fin septembre et à 85 dollars d'ici la fin de l'année, en se basant sur un scénario dans lequel le détroit d'Ormuz devrait rester fermé à la navigation normale pendant encore deux mois.

Par ailleurs, les stocks américains de brut, d'essence et de distillats ont baissé la semaine dernière, a indiqué jeudi l'Energy Information Administration, alors que la demande des raffineurs et des consommateurs augmentait et que les exportations reculaient de 1,16 million de barils par jour pour s'établir à 4,4 millions de barils par jour. EIA/S

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix)