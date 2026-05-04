Les cours du pétrole bondissent de 6% après que l'Iran a incendié un port pétrolier aux Émirats arabes unis et attaqué des navires dans le détroit d'Ormuz

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* L'Iran attaque un port pétrolier et des navires des Émirats arabes unis; la marine américaine intercepte des missiles et des drones

* Des navires des Émirats arabes unis, de Corée du Sud et d'autres pays pris pour cible; les Émirats arabes unis luttent contre un incendie dans un port pétrolier

* L'OPEP+ va relever ses objectifs de production; les Émirats arabes unis s'engagent à répondre aux besoins du marché après avoir quitté l'OPEP

(Ajout des derniers cours) par Scott DiSavino

Les prix du pétrole ont bondi d'environ 6% lundi alors que l'Iran a intensifié ses attaques contre les Émirats arabes unis et des navires dans le golfe Persique au cours des dernières 24 heures, marquant la plus grave escalade depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran début avril. Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 6,27 dollars, soit 5,8%, pour clôturer à 114,44 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI)

CLc1 a progressé de 4,48 dollars, soit 4,4%, pour clôturer à 106,42 dollars.

L'Iran a frappé plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz lundi et a incendié un port pétrolier des Émirats arabes unis, alors que la tentative du président Donald Trump d'utiliser la marine américaine pour libérer le trafic maritime a provoqué la plus forte escalade de la guerre depuis la déclaration d'un cessez-le-feu il y a quatre semaines. Les Émirats arabes unis ont déclaré que leurs défenses aériennes combattaient des menaces de missiles et de drones lundi soir, tandis que les pompiers luttaient contre un incendie dans une importante zone pétrolière à la suite d'une attaque de drone qui, selon les autorités, provenait d'Iran. L'armée américaine a déclaré avoir détruit six petits bateaux iraniens et intercepté des missiles de croisière et des drones iraniens tirés par Téhéran alors qu'elle tentait de contrecarrer une nouvelle initiative navale américaine visant à rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz.

La marine des Gardiens de la révolution iranienne a quant à elle publié une carte indiquant, selon les agences de presse iraniennes, l'extension des zones contrôlées par l'Iran près du détroit d'Ormuz, afin d'y inclure les ports émiratis de Fujaïrah et de Khorfakkan, ainsi que la côte de l'émirat d'Umm al-Qaiwain aux Émirats arabes unis.

Environ 20% des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel liquéfié transitaient par le détroit avant que les États-Unis et Israël ne lancent des frappes contre l'Iran le 28 février. "Le prix du pétrole restera supérieur à 100 dollars et celui de l'essence aux États-Unis atteindra 5 dollars le gallon d'ici juin... sans accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz", ont déclaré dans une note les analystes du cabinet de conseil Eurasia Group. Les automobilistes de Californie payaient déjà 6 dollars le gallon d'essence.

Plus tôt dans la journée, l'armée américaine a déclaré que deux navires marchands américains avaient réussi à franchir le détroit, sans préciser quand. L'Iran a nié qu'il y ait eu le moindre passage.

NAVIRES ATTAQUÉS DANS LE GOLFE L'Iran aurait attaqué quatre navires dans la région du Golfe au cours des dernières 24 heures, dont des navires sud-coréens et émiratis. Un incendie et une explosion se sont produits lundi sur un navire exploité par la compagnie maritime sud-coréenne HMM 011200.KS dans le détroit d'Ormuz , a déclaré le ministère des Affaires étrangères à Séoul. Les Émirats arabes unis ont accusé l'Iran d'avoir attaqué à l'aide de drones un pétrolier vide appartenant à la compagnie pétrolière publique d'Abou Dhabi ADNOC alors qu'il tentait de traverser le détroit. Le Centre britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a quant à lui déclaré avoir reçu un rapport faisant état d’un incident impliquant un cargo à environ 36 milles marins au nord de Dubaï. L'UKMTO a également signalé un autre incident survenu plus tôt dans la journée près des Émirats arabes unis. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis , qui a quitté l'OPEP la semaine dernière, a déclaré que le pays se devait, envers ses partenaires d'investissement, de produire ce dont les marchés mondiaux du pétrole ont besoin sans restrictions, tout en coopérant avec les autres producteurs de brut. L'OPEP et ses alliés, connus sous le nom d'OPEP+ , ont déclaré qu'ils augmenteraient les objectifs de production de pétrole de 188 000 barils par jour en juin pour sept membres, marquant ainsi la troisième augmentation mensuelle consécutive.