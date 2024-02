Les cours de l'or noir se replient

(AOF) - Le baril de WTI perd 2,09% à 76,82 dollars tandis que le baril de Brent recule de 1,74% à 82,11 dollars au moment de la clôture des marchés actions en Europe. Seule statistique économique d'importance aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés a reculé plus que prévu en janvier. Il a baissé 0,4% en janvier après avoir déjà baissé de 0,2% en décembre et était attendu en repli de 0,3%. En Asie, la Banque populaire de Chine a abaissé de 25 points de base son taux préférentiel de prêt à 5 ans à 3,95%.

Il s'agit de sa plus forte réduction depuis son introduction il y a cinq ans, et d'une baisse plus importante que prévu par le consensus. Si cette mesure a pour objectif de soutenir l'économie chinoise, elle n'a eu aucun effet sur les cours du pétrole.