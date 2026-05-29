Les cours au comptant du GNL en Asie reculent, mais restent dans une fourchette étroite en raison des incertitudes liées au conflit en Iran

par Emily Chow

Les cours au comptant du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie ont légèrement baissé cette semaine, tout en restant dans une fourchette étroite, alors que l'incertitude géopolitique liée au conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran persiste.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en juillet en Asie du Nord-Est LNG-AS a été estimé à 18,20 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), selon des sources du secteur, en baisse par rapport au plus haut niveau atteint la semaine dernière depuis sept semaines, à 18,80 dollars/mmBtu.

“Les prix du GNL en Asie sont restés dans une fourchette de 18 à 19 $/mmBtu, alors que les informations récurrentes concernant une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz continuaient d'apparaître, de s'estomper et de rester incertaines. Les prix devraient continuer à suivre cette tendance volatile jusqu'à ce qu'un accord soit confirmé,” a déclaré Kesher Sumeet, analyste senior en GNL chez Energy Aspects.

“Nous prévoyons que la demande asiatique en cargaisons flexibles du bassin atlantique restera élevée à l'approche de la haute saison de climatisation en Asie du Nord-Est, tandis que les perturbations des exportations de GNL du Moyen-Orient continueront de freiner la normalisation de l'approvisionnement de base en Asie.”

À ce jour, seuls huit méthaniers transportant des cargaisons ont traversé le détroit depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

“Au-delà des achats de quatre cargaisons effectués par CNOOC la semaine dernière, l'Asie a été épargnée par le fait que la Chine s'est largement tenue à l'écart du marché spot,” a déclaré Toby Copson, associé gérant chez Davenport Energy.

“Les prix spot en Asie évoluent dans une fourchette étroite, bloqués entre 18 et 19 dollars/mmBtu; ils pourraient atteindre un pic dans les 20 dollars si la situation dégénère. Les prix ne baisseront que lorsqu'un protocole d'accord aura été signé et que le Qatar pourra réellement reprendre ses livraisons.”

Alors que les États-Unis et l'Iran sont parvenus jeudi à un accord visant à prolonger leur cessez-le-feu et à lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, le président Donald Trump ne l'a pas encore approuvé et les médias d'État iraniens ont indiqué qu'il n'était pas encore finalisé.

Les primes asiatiques par rapport à l'Europe pour les livraisons estivales se sont creusées cette semaine, la chaleur précoce de l'été soutenant la demande de refroidissement en Asie du Nord-Est et au moins six cargaisons ayant été détournées vers la Corée du Sud au cours du mois dernier, alors qu'une vague de chaleur s'apprête à accroître la production d'électricité au gaz, a déclaré Martin Senior, responsable de la tarification du GNL chez Argus.

“À l'inverse, les primes asiatiques au quatrième trimestre se sont réduites, l'Europe ayant toujours besoin de GNL au comptant pour ses injections souterraines.” S&P Global Energy a évalué son indice de référence quotidien du prix du GNL en Europe du Nord-Ouest pour les cargaisons livrées en juillet, sur une base DES (ex-navire), à 15,827 $/mmBtu le 28 mai, soit une décote de 0,085 $/mmBtu par rapport au prix au hub TTF.

Argus a évalué le prix à 15,81 $/mmBtu, tandis que Spark Commodities a évalué le prix de juin à 15,837 $/mmBtu.

“Les travaux de maintenance intensive prévus en Norvège et dans les terminaux d'importation de GNL français touchent à leur fin, ce qui laisse présager une hausse de l'offre à partir de la semaine prochaine,” a déclaré Yahdian Falah, stratège de portefeuille chez Trianel, une société allemande de négoce d'énergie.

“Dans un contexte de baisse saisonnière de la demande européenne de gaz, l'équilibre global devrait s'assouplir et rester confortable à court terme.”

En ce qui concerne le fret GNL, les taux sur l'Atlantique ont grimpé à 107.500 $/jour, tandis que ceux sur le Pacifique ont atteint 78.750 $/jour, a indiqué Qasim Afghan, analyste chez Spark Commodities.

L'arbitrage américain sur le mois le plus proche vers l'Asie du Nord-Est via le cap de Bonne-Espérance et le canal de Panama pointe tous deux vers l'Asie, a-t-il ajouté.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))