Les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont en hausse, les marchés digérant les résultats des entreprises

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures en hausse: Dow 0,02%, S&P 500 0,2%, Nasdaq 0,2%

Meta et Tesla en hausse, Microsoft en baisse après les résultats trimestriels

Caterpillar progresse suite à la publication d'un bénéfice plus élevé au 4ème trimestre

Les résultats d'Apple sont attendus après la clôture des marchés

(Mises à jour avec les prix) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté jeudi, les investisseurs ayant pris en compte les résultats des méga-capitalisations technologiques qui comprenaient une nouvelle augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle, tandis que la Réserve fédérale a maintenu ses taux comme prévu.

Meta META.O a bondi de près de 9 % dans les échanges avant bourse, le géant des médias sociaux ayant associé des prévisions de revenus optimistes à un bond de 73 % de son budget d'investissement pour cette année. Tesla TSLA.O a augmenté de 2,4 % après avoir présenté des plans visant à plus que doubler ses dépenses d'investissement pour atteindre un niveau record.

Microsoft MSFT.O , en revanche, a chuté de 7,5 %, car ses revenus liés à l'informatique dématérialisée n'ont pas impressionné, ce qui a ravivé les craintes que les dépenses considérables engagées dans le cadre de son alliance OpenAI ne se traduisent pas assez rapidement en termes de monétisation.

Les derniers résultats de trois des sept entreprises dites "Magnificent Seven" suggèrent que les investisseurs sont prêts à ignorer les dépenses massives en matière d'IA tant qu'ils s'attendent à ce qu'elles produisent des résultats tangibles.

Le groupe, qui représente environ un tiers de la capitalisation boursière de l'indice S&P 500, a été à l'origine d'une hausse soutenue des actions américaines et continue de se négocier à des prix élevés.

"Les traders ne récompensent plus les plus gros dépensiers, et les dépenses élevées de Microsoft semblent les avoir effrayés, laissant planer des doutes sur le fait que la poursuite des dépenses offrira une voie claire vers le profit", a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

"Le Capex reste la préoccupation centrale du marché pour les hyperscalers, alors que l'attention des traders se déplace de l'optique de croissance vers le calendrier et la rentabilité de l'investissement dans l'IA."

À 07h00 ET, les Dow E-minis YMcv1 étaient en hausse de 9 points, soit 0,02%, les S&P 500 E-minis EScv1 étaient en hausse de 13 points, soit 0,19%, et les Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 étaient en hausse de 54,5 points, soit 0,21%.

LES RÉSULTATS SE POURSUIVENT

Parmi les autres résultats notables, l'action Honeywell

HON.O a légèrement progressé après avoir annoncé une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice trimestriels, tandis que Caterpillar CAT.N a augmenté de 2 % après avoir affiché un bénéfice plus élevé pour le trimestre.

Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont augmenté de 5,3 % après que la compagnie aérienne ait prévu un bénéfice annuel plus élevé que prévu malgré les perturbations dues à la tempête hivernale aux États-Unis.

Dow DOW.N a déclaré qu'elle supprimerait environ 4 500 emplois dans le cadre d'une restructuration , visant à augmenter la rentabilité d'au moins 2 milliards de dollars. Les actions ont chuté de 1 %.

Apple AAPL.O a augmenté de 0,8 % avant la publication de ses résultats après la clôture des marchés.

IBM IBM.N a bondi de 9,5 % après avoir dépassé les estimations pour ses résultats du quatrième trimestre.

DÉCISION DE LA FED ATTENDUE

Le président Jerome Powell a déclaré que la Fed dépendrait des données, et que les risques à la hausse pour l'inflation et les risques à la baisse pour l'emploi avaient diminué.

Les données sur les demandes initiales de chômage prévues à 08h30 ET seront suivies de près pour obtenir une lecture du marché du travail. Les traders ont maintenu leurs attentes de réduction de taux intactes, continuant à évaluer la première réduction pour le mois de juin, selon l'outil FedWatch du CME.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé pratiquement inchangés, tandis que le Nasdaq n'a connu qu'une légère hausse.

Pendant ce temps, le président américain Donald Trump et le chef de la minorité du Sénat Chuck Schumer sont parvenus à un accord pour négocier de nouvelles restrictions sur les agents fédéraux de l'immigration, évitant potentiellement une fermeture du gouvernement, a rapporté le New York Times.

La date limite de financement est fixée à vendredi minuit.

Parmi les autres mouvements boursiers, les mineurs de terres rares ont glissé à la suite d'un rapport selon lequel l'administration Trump prendrait du recul par rapport aux planchers de prix des minéraux critiques.

USA Rare Earth USAR.O a chuté de 9,6 %, MP Materials

MP.N a perdu 5,1 %, tandis que Critical Metals CRML.O et United States Antimony UAMY.A ont chuté de plus de 5 % chacun.