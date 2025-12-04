Les contrats à terme sur les indices boursiers américains restent stables, les investisseurs attendant des données économiques clés

Futures: Dow en hausse de 0,13%, S&P 500 en hausse de 0,08%, Nasdaq en hausse de 0,08%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont peu changé ce jeudi, les investisseurs faisant une pause après que les attentes d'une réduction imminente des taux d'intérêt de la Réserve fédérale aient porté les principaux indices de Wall Street à de nouveaux sommets lors de la session précédente, tandis que la prudence prévalait avant une nouvelle série de données économiques.

Les indices boursiers américains ont augmenté pour la septième fois en huit jours mercredi après un faible rapport ADP sur l'emploi et une enquête ISM montrant un relâchement des pressions inflationnistes, ce qui a renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine prochaine.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité de 87 % que la banque centrale réduise ses taux de 25 points de base ce mois-ci, contre environ 60 % le mois dernier, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations qui ont tendance à prospérer dans un environnement de taux d'intérêt bas, surpasse actuellement l'indice de référence S&P 500 .SPX sur une base trimestrielle.

Les courtiers Jefferies et BofA Securities ont prévu une forte croissance des bénéfices pour les petites entreprises l'année prochaine.

"Les investisseurs s'appuient sur l'idée d'une politique plus souple, ce qui alimente l'appétit pour le risque et stimule tous les secteurs, des blue chips aux petites capitalisations", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les données de Challenger, Gray & Christmas sur les licenciements de novembre, attendues plus tard dans la journée de jeudi, donneront un nouvel aperçu du marché du travail. Un rapport retardé sur les commandes d'usine est également attendu plus tard dans la journée.

L 'attention des investisseurs est largement centrée sur le rapport de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle de septembre, l 'indicateur d'inflation préféré de la Fed.

Il s'agira du premier rapport sur les PCE depuis que la récente fermeture du gouvernement américain a laissé les marchés et les décideurs politiques avec peu d'informations sur l'économie américaine.

À 5:24 a.m. ET, Dow E-minis YMcv1 étaient en hausse de 64 points, ou 0,13%, S&P 500 E-minis EScv1 étaient en hausse de 5,75 points, et les Nasdaq 100 E-minis NQcv1 étaient en hausse de 21,5 points, soit 0,08%.

Les traders ont également surveillé les développements autour de la sélection par le président américain Donald Trump du prochain président de la Réserve fédérale, dans une année de préoccupations accrues sur l'ingérence politique potentielle dans la politique monétaire.

Selon un rapport, les investisseurs obligataires ont exprimé leurs inquiétudes au Trésor américain sur le fait que Kevin Hassett, l'un des principaux candidats au poste, pourrait procéder à des baisses de taux agressives pour aligner la politique monétaire plus étroitement sur les préférences du président Donald Trump.

Dans les premiers échanges sur le marché, Snowflake < SNOW.N > a perdu 9,2 % après que les prévisions de revenus des produits de la société d'analyse de données dans le nuage pour le quatrième trimestre ont été inférieures aux attentes élevées des investisseurs qui espéraient une croissance plus forte.

Salesforce < CRM.N > a gagné 2 % après que le fabricant de logiciels a relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices ajustés pour l'exercice 2026, anticipant une croissance de sa plateforme d'agent d'intelligence artificielle en raison d'une forte demande de la part des entreprises.

PayPal PYPL.O a perdu 1 % après que le courtier JP Morgan a abaissé sa note sur la société fintech de "surpondérer" à "neutre".

Les rapports sur les bénéfices de sociétés telles que Hormel Foods HRL.N , Dollar General

DG.N et Kroger KR.N sont attendus avant l'ouverture des marchés et pourraient donner un meilleur aperçu de la santé économique du consommateur américain.