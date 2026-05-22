Les contrats à terme sur les indices boursiers américains progressent légèrement, les investisseurs espérant des avancées dans les négociations avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute un article de blog)

* Les contrats à terme sur indices boursiers américains en hausse

* Le STOXX 600 en hausse de 0,7 %

* Le dollar et le pétrole brut en hausse; le bitcoin et l'or en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,53 %

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LES CONTRATS À TERME SUR LES INDICES BOURSIERS AMÉRICAINS PROGRESSENT LÉGÈREMENT, LES INVESTISSEURS ESPÉRANT DES PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS AVEC L'IRAN

Les contrats à terme sur indices boursiers américains sont en hausse alors que les rendements ont baissé vendredi, les investisseurs gardant l'espoir de progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Les contrats à terme e-mini sur l'indice S&P 500 EScv1 progressent d'environ 0,5 %.

Les investisseurs suivent de près l'évolution des négociations sur le conflit. Le ministre iranien des Affaires étrangères a rencontré vendredi le ministre pakistanais de l'Intérieur pour discuter de propositions visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et Israël, ont rapporté les médias iraniens.

Téhéran et Washington restent en désaccord sur les stocks d'uranium de Téhéran et le contrôle du détroit d'Ormuz.

Les craintes d'une hausse de l'inflation ont secoué les marchés au cours des semaines qui ont suivi le début de la guerre, le 28 février.

Le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans est en baisse vendredi, tandis que les prix du pétrole sont en légère hausse.

Voici un aperçu de la situation avant l'ouverture des marchés:

(Caroline Valetkevitch)

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