Les contrats à terme sur les actions américaines sont orientés à la hausse en raison de l'amélioration de la confiance dans le secteur technologique

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,49%, S&P 500 0,57%, Nasdaq 0,65%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, les valeurs technologiques ayant progressé en raison de l'apaisement des inquiétudes liées à l'IA, tandis que les investisseurs attendaient le compte-rendu de la dernière réunion de politique de la Réserve fédérale pour obtenir des indices sur les perspectives des taux d'intérêt.

Les marchés ont été volatiles, le S&P 500 .SPX ayant terminé en hausse de 0,1% mardi après avoir chuté jusqu'à 0,9% en début de séance. Le Nasdaq .IXIC et le Dow .DJI ont également connu des revirements similaires.

Les principaux indices de Wall Street ont été ébranlés ce mois-ci par des craintes de perturbations liées à l'amélioration rapide des outils d'IA qui touchent des secteurs allant des logiciels au camionnage.

Les valeurs technologiques liées à l'IA et les grandes capitalisations ont également perdu du terrain, les investisseurs cherchant des preuves plus solides que les investissements considérables dans la technologie augmentaient de manière tangible les revenus et les bénéfices.

Mercredi, la plupart des valeurs à forte capitalisation et des valeurs de croissance ont augmenté dans les échanges de pré-marché. Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,9 % après que la société a déclaré avoir signé un accord pluriannuel pour vendre à Meta Platforms META.O des millions de ses puces d'intelligence artificielle actuelles et futures.

D'autres mégacaps ont également progressé. Amazon.com

AMZN.O a augmenté de 1,6 % et Meta et Microsoft MSFT.O ont ajouté 0,7 % chacun dans des gains généralisés.

La publication du compte-rendu de la réunion de janvier de la Fed, au cours de laquelle elle a maintenu son principal taux d'intérêt, est attendue plus tard dans la journée.

"Les marchés monétaires prévoyant une nouvelle pause lors de la réunion du mois prochain, les investisseurs se pencheront sur le compte-rendu pour savoir combien de temps la banque centrale peut rester en attente", a déclaré Aaron Hill, analyste en chef chez FP Markets.

Les traders évaluent à environ 63 % les chances d'une réduction des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, la première avec des chances supérieures à 50 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Plus tard dans la semaine, le rapport sur les dépenses de consommation personnelle - la jauge d'inflation préférée de la Fed - sera au centre de l'attention et devrait fournir des indications sur l'inflation et la manière dont elle pourrait avoir un impact sur les coûts d'emprunt.

La saison des bénéfices est également à l'ordre du jour, le fabricant de puces Analog Devices ADI.O et la société de recherche sous contrat Charles River Laboratories CRL.N faisant partie des entreprises les plus importantes qui publieront leurs résultats avant la cloche.

À 05:20 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 a augmenté de 243 points, ou 0,49%, le S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 39 points, ou 0,57%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 161,5 points, ou 0,65%.

Parmi les premiers titres, Palo Alto Networks PANW.O a chuté de 7,2% après que l'entreprise de cybersécurité ait réduit ses prévisions de bénéfices annuels, signalant une augmentation des coûts liés aux récentes acquisitions visant à améliorer ses capacités en matière d'intelligence artificielle.

Cadence Design Systems CDNS.O a grimpé de 5,8 % après que le fournisseur de logiciels de conception de puces a battu les estimations de revenus du quatrième trimestre.

Le fabricant de disques durs Western Digital WDC.O prévoit de lever 3,17 milliards de dollars en vendant une partie de sa participation dans son ancienne unité Sandisk SNDK.O par le biais d'une vente d'actions secondaire, ce qui a fait chuter les actions de Sandisk de 2,4 %.