Les contrats à terme sur les actions américaines sont en baisse alors que la désescalade de la guerre au Moyen-Orient reste incertaine

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* Contrats à terme en baisse: Dow 0,52%, S&P 500 0,59%, Nasdaq 0,73%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient en baisse jeudi, après les gains de la session précédente, les investisseurs restant prudents face aux développements au Moyen-Orient tout en pesant les perspectives d'une désescalade.

Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran cherchait désespérément à conclure un accord pour mettre fin aux combats, contredisant le ministre iranien des affaires étrangères qui a déclaré que Téhéran examinait une proposition américaine mais n'avait pas l'intention d'organiser des pourparlers pour mettre fin au conflit.

Les signaux contradictoires envoyés par les deux parties ont laissé les marchés sur le qui-vive, alors que les espoirs d'une percée pour rétablir la navigation dans le détroit crucial d'Ormuz restent incertains.

"Le calme relatif sur les marchés suggère une certaine confiance de la part des investisseurs dans le fait que les hostilités pourraient finalement s'arrêter, même si cette perspective reste mince", a déclaré Molly Schwartz, stratégiste macro multi-actifs chez Rabobank.

À 04:55 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 242 points, soit 0,52%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 39,5 points, soit 0,59%, et le Nasdaq 100 E-minis

NQcv1 était en baisse de 177 points, soit 0,73%.

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse mercredi après que Washington a fait une proposition à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan, tandis que les commentaires des responsables iraniens ont suggéré que Téhéran pourrait être ouvert à des offres diplomatiques, même s'il a publiquement nié toute négociation en cours.

"Les investisseurs tentent d'anticiper la fin de la guerre et d'intégrer un rallye de paix à l'avance, mais les risques restent élevés", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principale à la Swissquote Bank.

La flambée des prix du pétrole résultant du conflit a ravivé les craintes d'inflation, mettant les banques centrales dans une situation délicate en ce qui concerne les taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les acteurs du marché monétaire ne prévoient plus d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux baisses de taux avant l'éclatement du conflit iranien.

Sur le front des données, les investisseurs examineront la lecture hebdomadaire des chiffres du chômage et les commentaires des gouverneurs de la Fed, Lisa Cook, Stephen Miran, Michael Barr et Philip Jefferson.

Parmi les mouvements individuels, les actions d'Olaplex Holdings OLPX.O ont bondi de 47% dans les échanges avant bourse après que l'Allemand Henkel HNKG.DE ait accepté d'acheter la marque de soins capillaires dans le cadre d'un accord de 1,4 milliard de dollars.

Les actions des sociétés aurifères cotées aux États-Unis ont reculé, les prix des lingots ayant baissé de plus de 2 %. Newmont NEM.N a glissé de 2,8%, Sibanye Stillwater SBSW.N a perdu 3,7% et Harmony Gold HMY.N a perdu 3%.