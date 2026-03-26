Allemagne: la guerre au Moyen-Orient pèse sur le moral des consommateurs

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Le moral des ménages allemands devrait se dégrader en avril, les anticipations de revenus diminuant nettement sous l'effet de la guerre au Moyen-Orient et de la pression qu'elle exerce sur l'inflation, selon un baromètre publié jeudi.

L'indice global du climat de consommation publié par les instituts GfK et NIM devrait reculer le mois prochain à -28 points, une baisse de 3,2 points par rapport au mois de mars marquant une interruption de la reprise du sentiment des consommateurs qui avait été amorcée.

Ce sont les craintes d'une nouvelle envolée des prix qui pèsent lourdement sur le moral général, "60% des Allemands anticipant que les prix du pétrole, du gaz et de l'essence resteront durablement élevés", selon une étude de l'institut de recherche NIM réalisée à partir de 2.000 entretiens avec des consommateurs.

Dans le détail, les attentes de revenus s'effondrent de 12,6 points pour retomber à -6,3 points.

Et d'après l'enquête de NIM, 90% des répondants s'attendant à une dégradation de leur situation financière pensent que le monde deviendra plus instable dans les années à venir à cause de la guerre au Moyen-Orient.

L'espoir d'une reprise de la croissance pour l'Allemagne s'amenuise également: les perspectives économiques pour les douze prochains mois ont subi un recul marqué pour s'établir à -6,9 points, le niveau le plus bas enregistré depuis décembre 2022.

En revanche, la propension à l'achat (-10,9 points) et à l'épargne (18,5 points) ont plutôt bien résisté, ne montrant pas encore d'effets massifs liés aux évolutions géopolitiques.

La ministre de l'Economie allemande, Katherina Reiche, a estimé mardi que la guerre au Moyen-Orient pourrait mettre en danger "la reprise légère et fragile" de l'économie allemande et causer des pénuries de carburant dans le pays d'ici à la fin avril si le conflit dure.