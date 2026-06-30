Les contrats à terme sur les actions américaines restent stables alors que ce trimestre solide touche à sa fin

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* Les contrats à terme sont en hausse: Dow Jones +0,13%, S&P 500 et Nasdaq +0,04% chacun

Les contrats à terme de Wall Street sont restés globalement stables mardi matin, les investisseurs marquant une pause lors de la dernière séance d'un trimestre qui a vu les actions enregistrer leurs plus fortes hausses depuis des années.

Une série de données économiques, notamment le rapport JOLTS sur les offres d'emploi et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, sera au centre de l'attention plus tard dans la journée.

Les actions ont bien résisté malgré un contexte géopolitique tendu, un choc des prix du pétrole et des inquiétudes concernant les dépenses liées à l’IA.

Les indices S&P 500 .SPX et Nasdaq Composite .IXIC étaient en passe d’enregistrer leur meilleur trimestre depuis six ans, tandis que l’indice des valeurs vedettes Dow .DJI s’apprêtait à afficher sa meilleure performance trimestrielle depuis 2022.

Certains analystes fondent leurs espoirs sur la prochaine saison des résultats pour relancer les actions, en particulier après la forte correction subie la semaine dernière par les valeurs des semi-conducteurs et du secteur technologique.

"Le secteur technologique traverse une période de morosité en ce mois de juin, mais la tendance pourrait facilement s’inverser à l’approche de la saison des résultats", a déclaré Brian Levitt, stratège en chef des marchés mondiaux chez Invesco.

Toutefois, d’autres avertissent que pour enregistrer une hausse significative au second semestre, les négociations visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l’Iran devront déboucher sur une avancée décisive.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici fin 2026. Ils seront attentifs aux commentaires du président de la Fed, Kevin Warsh, lors d’une conférence économique très médiatisée qui se tiendra mardi au Portugal.

À 5 h 49 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 68 points, soit 0,13%, les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 3,25 points, soit 0,04%, et les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 12 points, soit 0,04%.

"La question de savoir si l’évolution des cours est un simple bruit de fond ou un véritable signal deviendra plus claire dans les jours à venir — voire dans les semaines à venir — et dépendra de l’équilibre entre les risques géopolitiques, l’incertitude entourant les taux américains et les perspectives de bénéfices", a déclaré Kyle Rodda, analyste senior des marchés financiers chez Capital.com.

Avant l’ouverture, l’action de Concentrix CNXC.O , société spécialisée dans l’expérience client, a chuté de 23,7% après que l’entreprise a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de bénéfice ajusté.

AeroVironment AVAV.O a progressé de 20,8% après une forte hausse de son chiffre d’affaires trimestriel .